彭斯投入2024共和黨總統初選 批前老闆川普「不應成為總統」
美國前副總統彭斯（Mike Pence）在7日正式宣布爭取共和黨總統候選人提名，挑戰已宣布投入總統大選的前老闆川普(Donald Trump)，他把火力集中在川普身上，除譴責川普在2021年1月6日美國國會山莊襲擊事件中所扮演的角色，更強調「把自己凌駕於憲法之上的人」，不應成為美國總統。
國際中心楊雅婷／綜合報導
路透報導指出，彭斯在愛荷華州發表參選演說表示，「任何把自己凌駕於憲法之上的人，不應成為美國總統；任何要求他人把他們置於憲法之上的人，不應再次成為美國總統。」彭斯指的是2021年初美國總統大選結果公布時，川普煽動支持者闖入國會大廈，希望阻止國會承認拜登當選。
彭斯進一步強調，川普的行徑「危及了我的家人及所有身在國會大廈者的安全」。因為美國副總統具有參議院議長的憲法職責，當時彭斯負責主持批准選舉人團投票選舉總統和副總統，這是一項儀式性任務。
彭斯在擔任川普副手期間忠誠極高，兩人在國會暴動案後關係生變，但過去彭斯仍避免直接批評川普，直到今年3月才在一場晚宴上公開表示「川普總統錯了」。這次的參選演說是彭斯罕見對川普的嚴厲抨擊。
其他共和黨總統參選人對於國會暴動事件避而不談，主因是忌憚川粉而不願就此事公開批評川普，現在彭斯將自己視為憲法捍衛者，明顯是要藉此與川普作出區隔，這項賭注的成效仍有待觀察。