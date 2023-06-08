柯文哲訪駐日代表處全程公開 謝長廷：避免密室交易之曲解
積極投入2024選戰的民眾黨主席柯文哲4日啟程展開5天訪日行程，昨日拜會駐日代表謝長廷，過程全程公開，謝長廷今（8）日表示，為杜絕悠悠之口，避免密室交易之曲解，所以採取公開透明的作法。
記者呂炯昌／台北報導
謝長廷在臉書發文表示，昨天柯文哲帶團來訪，還有立委邱臣遠陪同，駐日代表處依例作工作簡報，接受媒體詢問，全程公開，沒有私下會面。這是看到柯文哲和郭台銘在金門看海，外界揣測海的顏色是海誓山盟或暗淡的月，議論紛紛，代表處吸取經驗，為杜絕悠悠之口，避免密室交易之曲解，採取公開透明的作法。
謝長廷表示，「我和柯熟識，他過去兩次來日我都有陪同或協助，但這次他是政黨主席，而且已經是總統提名人，比較敏感。」
謝長廷指出，日本對台灣很重要，無論誰當總統都要做好台日關係，了解日本，但台灣和日本沒有正式外交，除了台日關係協會和日台交流協會的管道，還必須有議員外交、城市外交、政黨外交等來補強，任何政黨的主席或立委來做台日交流，代表處都歡迎，也會接待，駐日代表處是代表台灣，不是代表特定政黨或個人，館長在上班時段必須嚴守政治中立，但假日或下班時間也可以參加政治活動，但要避免動用公家資源就是。
柯文哲今日下午行程將拜會日本外國特派員協會，晚間搭乘華航班機預計9點10分抵達桃園機場。