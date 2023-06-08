想曬衣服要快！全台將進入「梅雨射程範圍」 降雨熱區、時間出爐
能為台灣帶來較長時間、較劇烈雨勢的「典型梅雨」終於要來了，預計未來10天台灣將進入多雨的環境，也是對乾旱、水庫水情的重要時刻，氣象專家賈新興強調，在週末開始，台灣被低壓帶籠罩天氣極為不穩定，且從印度洋為起點的「西南季風」明顯吹往台灣西半部，預估「台中以北」及「嘉義以南山區」有較大雨勢發生，請民眾特別注意。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，近期受到偏南風影響，台灣各地都較為濕熱，雨勢都是午後開始出現，且有機會下到深夜，不過在下週一（6月12日）開始，旺盛的西南季風不斷往台灣吹拂，首當其衝的西半部地區降雨會「非常明顯」，模擬預測也顯示，從明（9）日起的未來10天，環境都有利於梅雨發展。
賈新興提及，下週的降雨方式與本週的午後雷陣雨有很大的不同，因為西南季風的影響，全台整天的降雨都會「非常顯著」，特別是在新竹、苗栗以北的地區，要留意局部的大雨，嘉義以南山區也要注意。雖然下週大量降雨有機會讓各地水庫好好解渴，但民眾也要小心淹水等災害出現。
明日至週末的天氣上，賈新興提醒，週五和週六台灣位處微弱鋒面前緣，新竹以北及宜花有局部雨勢，午後各地有局部短暫陣雨，下週日清晨，西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。總結來說，台灣在未來幾天的天氣降越來越不穩定，從午後開始的降雨，變為全天都有雨勢出現，有安排外出活動務必注意行程安排，並攜帶雨具。