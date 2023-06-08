NBA總冠軍賽／Jokic寫30分20籃板10助攻史詩數據 聯盟史上第一人
NBA總冠軍賽今（8）日進行第3戰，丹佛金塊以109:94擊敗邁阿密熱火，金塊明星中鋒Nikola Jokic得到32分21籃板10助攻的史詩「大三元」數據，也寫下聯盟總冠軍賽史上唯一的紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
Jokic成為聯盟史上第4位總冠軍賽單場達成25分20籃板的球員，此前僅有Shaquille O'Neal、Tim Duncan和Larry Brid這些傳奇球星做到過，3人的共同身分是名人堂球星。
同時這也是NBA史上第一次總冠軍賽有人能達成「30分20籃板10助攻」，他再次證明自己是現象級的球員。最終，Jokic此役得到32分21籃板10助攻，隊友Jamal Murray則攻下34分10助攻10籃板。
根據《The Athletic》統計，在NBA總冠軍賽歷史上，在前兩戰打完系列賽戰成1:1平手的局面下，能拿下第3場比賽的球隊，最終有高達80%的機會成為最終的冠軍。
在上一場比賽，金塊在末節專注力下滑，被Duncan Robinson連得8分，最終熱火以3分之差逆轉拿下勝利。他們也錯失了在主場取得2:0領先、前往邁阿密的機會。