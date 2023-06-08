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「合照時手放在屁股上」盧秀燕：我也曾被性騷擾很難舉證

▲台中市長盧秀燕透露，她也無法避免性騷找上自己。（圖／台中市政府提供，2023.06.08）
▲台中市長盧秀燕透露，她也無法避免性騷找上自己。（圖／台中市政府提供，2023.06.08）

記者顏幸如／台中報導

近來台灣社會發生很多性騷擾事件，台中市長盧秀燕今被議員問及態度時，透露即使她當到立委、市長，仍無從免除被性騷擾，最常見是合照時「手放我屁股上」，更別說擔心揭發後被誣蔑、甚至丟了工作的一般女性。她呼籲姊姊妹妹們勇敢保護自己，遇到色狼「就大聲說出來貼他標籤，我們不需要受害、不需要忍氣吞聲」。

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國民黨台中市議員黃健豪今（8）日質詢時，問到台中市政府處理性騷案的態度，以及相關案件進度。盧秀燕忍不住感慨，台灣5成以上女性在成長過程中，有被性騷擾的經驗。自己小時候很害怕，現在雖然時空背景不同，但「即便我當了立委、市長，仍然無法免除被性騷擾」。

▲台中市議員黃健豪質詢時，要求盧秀燕說明台中市政府處理性騷事件的態度。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.08）
▲台中市議員黃健豪質詢時，要求盧秀燕說明台中市政府處理性騷事件的態度。（圖／記者顏幸如攝，2023.06.08）
盧秀燕說，她在成長時期也曾手足無措、感到害怕難過，後來「變得很勇甚至強悍」，是從當記者開始，她回憶有次過馬路，走到一半停在分隔島上，一名色狼對她口頭騷擾，她立即高聲罵「色狼」，色狼嚇到燈號還沒轉綠燈，就慌忙衝過馬路，可見這種人其實很害怕被當眾揭發。

盧秀燕說，色狼無所不在，而且確實很難舉證，現在她最常遇到的，就是和選民接觸或合照時被伸鹹豬手，例如「合照時把手偷偷放在我的屁股上」。通常她會馬上退後一步，眼睛直狠狠看著他，色狼就會訕訕離去。

盧秀燕說，很多受害者忍下來，是因色狼就在身邊，且有利害關係，很擔心一旦揭發，便會影響考績甚至丟了工作。她以自身經驗鼓勵所有女性們「我們要勇敢，只有自己保護得了自己」，遇到不懷好意者，「就大叫『你是色狼』，直接貼他標籤，我們不需要受害、不需要忍氣吞聲。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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