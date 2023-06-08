「合照時手放在屁股上」盧秀燕：我也曾被性騷擾很難舉證

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盧秀燕說，她在成長時期也曾手足無措、感到害怕難過，後來「變得很勇甚至強悍」，是從當記者開始，她回憶有次過馬路，走到一半停在分隔島上，一名色狼對她口頭騷擾，她立即高聲罵「色狼」，色狼嚇到燈號還沒轉綠燈，就慌忙衝過馬路，可見這種人其實很害怕被當眾揭發。
盧秀燕說，色狼無所不在，而且確實很難舉證，現在她最常遇到的，就是和選民接觸或合照時被伸鹹豬手，例如「合照時把手偷偷放在我的屁股上」。通常她會馬上退後一步，眼睛直狠狠看著他，色狼就會訕訕離去。
盧秀燕說，很多受害者忍下來，是因色狼就在身邊，且有利害關係，很擔心一旦揭發，便會影響考績甚至丟了工作。她以自身經驗鼓勵所有女性們「我們要勇敢，只有自己保護得了自己」，遇到不懷好意者，「就大叫『你是色狼』，直接貼他標籤，我們不需要受害、不需要忍氣吞聲。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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