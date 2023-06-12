金曲34／歌后徐佳瑩、戴佩妮拚第2座！A-Lin 5度叩關槓黑馬洪佩瑜

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歌手徐佳瑩過去以專輯《理想人生》、《尋人啟事》、《心理學》3次入圍最佳國語華語女歌手獎，其中更以《心理學》成功摘下歌后，這次再度憑藉專輯《給》獲得評審青睞，非常有機會2度封后。此外，2022年發完專輯後就回歸家庭的她，確定將在今年11月攻蛋開唱，有望帶著歌后身分與大家見面，讓歌迷相當期待。
出道23年的戴佩妮，在2022年疫情嚴峻時期推出新專輯《被動的觀眾》成功撫慰歌迷心靈，更讓大家聽見當年出道的戴佩妮，睽違6年的作品備受評審肯定，入圍本屆金曲獎最佳華語女歌手與最佳作曲人兩項大獎，再次封后的呼聲極高，有望奪下人生第6座金曲獎。
洪佩瑜8項提名成黑馬！郁可唯首度叩關金曲獎
作為本屆金曲獎最大黑馬的洪佩瑜來勢洶洶，除了8項入圍，還有首次闖進金曲獎就擁有最佳新人、最佳華語女歌手，成為史上第5位獲得此殊榮的女歌手。不過，說到洪佩瑜，大家都只想到經典名曲《踮起腳尖愛》，極高的點閱率與傳唱度，卻為她帶來巨大壓力，一度沉寂好幾年，如今再次證明自身實力，有望成為最大贏家。
郁可唯曾在2011年入圍最佳新人，但當時被發現早就發行過翻唱專輯，因而被取消資格，也讓郁可唯失去角逐金曲獎的機會，即便如此，郁可唯仍憑藉許多經典戲劇、電影名曲〈好朋友只是朋友〉、〈微加幸福〉、〈路過人間〉紅遍大街小巷，今年終於以專輯《Dear Life》首度叩關金曲獎，成績備受矚目。
天生歌姬5度叩關！音樂才女加入戰局添未知數
「天生歌姬」A-Lin的的鐵肺唱功早獲大眾肯定，可惜的是多次入圍，始終無緣封后，繼2015年失利後，A-Lin等了8年再次盼到機會，以專輯《LINK》5度叩關，目前正忙著錄製《浪姐4》的A-Lin，一得知入圍消息後開心到不行，廣受星友們祝福，歌迷都紛紛期盼A-Lin能盡快加入「金曲歌后」行列。
24歲的「音樂才女」劉柏辛（Lexie）曾憑藉專輯《2029》入圍第30屆金曲獎最佳新人、最佳演唱錄音專輯，是當時新人獎名單最年輕的一位，熱衷音樂創作的她，在亞洲各地人氣超高，再加上獨特外型與兼具國際視角的音樂作品，獲得無數國際媒體肯定，也為這場金曲華語歌后之戰增添許多未知數。究竟最後誰才是本屆華語歌后呢？快來投下您心目中的人選吧！
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