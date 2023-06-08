赫爾松遭洪水淹沒影片曝光！大量房屋只剩房頂　數千人失去家園

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烏克蘭官員表示，赫爾松市有2000棟房屋遭淹沒，1700人已經被疏散，且疏散工作仍在進行中。從《NEXTA》公布的空拍畫面可以看見，本應是民眾安居樂業的社區如今卻杳無人煙，街道被水淹沒，較低矮的建築只有屋頂仍在水面上，有網友直言這場景看起來像是遭到颶風襲擊的紐爾良，只是紐爾良常受颶風洪災之苦，是因為城市地勢平坦，平均低於海平面1.8公尺，而赫爾松遭逢洪災卻是因為戰爭人禍造成的大壩崩塌。
烏克蘭前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）表示，因為洪水淹沒了城市、加油站和農場，農用化學品和石油產品會因此流入黑海，對整個地區都是有害的，造成嚴重的生態危機。
根據《BBC》報導，馬德里技術大學（Technical University of Madrid）的教授莫蘭（Rafael Moran）表示，新卡科夫卡大壩的蓄水量達到全西班牙水庫加總的3分之1，烏克蘭南部夏季炎熱乾旱，農田灌溉十分仰賴水庫供水，大壩崩塌對當地的糧食生產將造成非常災難性的打擊。
除了生態和糧食生產上的負面影響，紅十字會也警告，由於赫爾松以及俄羅斯佔領的新卡科夫卡市，位於戰場前線，地區中佈滿地雷，如今被洪水淹沒後，許多地雷脫落漂浮，可能會在發生碰撞後爆炸，成為當地居民未來生活的夢魘。