京都咖啡店「here」來了！海外首店落腳台南 可麗露沾咖啡必吃
繼京都必訪風格咖啡店「%ARABICA」插旗台北後，中目黑咖啡名店「ONIBUS COFFEE」進駐台北NOKE忠泰樂生活後，另一個京都知名咖啡品牌「here」，也確定將進駐台南，是「here」首家海外分店，位於舊城區，店面將採老屋改造。
記者葉盛耀/綜合報導
根據here.tainan官方的Instagram公告：「在眾多的城市裡我們選擇了和京都相同，有著悠悠古韻的歷史文化之都，府城台南。坐落於舊城區的店鋪建築設計，將一步步地用心改造，期待與喜愛咖啡的大家分享，敬請期待！」確定了京都知名咖啡品牌「here」的首家海外分店，選擇進駐台灣，而且首家並非落腳台北，而是府城台南。
據了解，「here」由2014年Coffee Fest世界拉花大賽冠軍山口淳一於2019年創辦，到這裡除了拿鐵之外，以可麗露沾咖啡、以冰淇淋搭配咖啡的Affogato阿芙佳朵，都是到「here」的必吃菜式。
曾獲世界咖啡大賽烘豆冠軍的賴昱權，在台南也有咖啡店「握咖啡台南赤崁店」，他也表示樂見「here」進駐台南，他提到：「咖啡本就該是多樣性的，這個品牌從日本古都到台灣的古都，算是個很有趣的模式。之前就有耳聞『here』這個品牌，但是他們總店我沒造訪過，等台南店開幕之後，我一定要找機會去試試。」
除了日本咖啡名店，台中的「宮原眼科」今年也將進攻台南，日出集團旗下有「宮原眼科」、「第四信用合作社」等品牌，據悉此次進軍台南的門市將命名為「明治町冰淇淋」，地點則選中台南市的歷史建築「赤崁東街宿舍」。