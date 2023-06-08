女星田中美佐子年賺1億！閃嫁月入10萬助理　收入差100倍宣布離婚

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深澤邦之大學透過試鏡進入喜劇演員培訓班，之後轉戰劇團，以主演之姿活躍舞台劇多年，還跟東貴博組搞笑團體「Take2」，而他當時月收入僅10萬日圓（約台幣2萬2000元）。
田中美佐子在1995年35歲時宣布跟深澤邦之閃婚，2人相差7歲之外，當時深澤邦之還是田中美佐子的助理，他們的收入立刻被外界做比較，100倍之差的收入情況，大大提高田中美佐子的知名度，她因此常受邀上節目。對於老公年輕、收入不穩定仍執意結婚，田中美佐子當時表示自己已經35歲，再拖下去就無法結婚；她便在2002年生下女兒，一家三口幸福甜蜜。
結婚28年後，田中美佐子跟深澤邦之宣布離婚，田中美佐子表示雖然跟深澤邦之分開，但目前過得很好，她知道很多人會為此震驚，對一直支持他們的粉絲、同事、家人、朋友、恩人感到抱歉。田中美佐子透露跟深澤邦之都感到痛苦，但朋友覺得她要面對人生，於是跟老公花了很長的溝通才決定分道揚鑣。田中美佐子也說跟深澤邦之認識超過33年，很感謝前夫這段時間的照顧。
深澤邦之也表示這是跟田中美佐子溝通後最好的結果，他也不忘叮嚀前妻要照顧好身體，希望支持他們的粉絲能夠諒解，「往後的每一天，我還是會懷著感恩的心繼續努力」。