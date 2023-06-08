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女星田中美佐子年賺1億！閃嫁月入10萬助理　收入差100倍宣布離婚

▲昔日年收破1億日圓的女星田中美佐子（左），宣布跟深澤邦之離婚，兩人結婚時收入相差100倍以上。（圖／田中美佐子、深澤邦之IG）
▲昔日年收破1億日圓的女星田中美佐子（左），宣布跟深澤邦之離婚，兩人結婚時收入相差100倍以上。（圖／田中美佐子、深澤邦之IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本63歲資深女星田中美佐子7日宣布跟小7歲的演員深澤邦之離婚，男方今（8）日在IG發長字影片，證實跟田中美佐子結束28年的婚姻。2人在1995年宣布閃電結婚時，震驚不少網友，因為他們當時是女藝人與助理的關係，除了身分地位、名氣、年齡差距懸殊，收入更是相差100倍以上，被外界形容這是「100倍格差婚」。

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▲田中美佐子宣布離婚。（圖／田中美佐子IG）
▲田中美佐子宣布離婚。（圖／田中美佐子IG）
田中美佐子學生時期就加入劇團，1982年首次演電影出道，拿下第6屆「日本奧斯卡」的最佳新人獎；此後轉戰當歌手、拍電視劇，漸漸奠定一線女星地位，年收入至少1億日圓（約台幣2200萬元）。

深澤邦之大學透過試鏡進入喜劇演員培訓班，之後轉戰劇團，以主演之姿活躍舞台劇多年，還跟東貴博組搞笑團體「Take2」，而他當時月收入僅10萬日圓（約台幣2萬2000元）。

田中美佐子在1995年35歲時宣布跟深澤邦之閃婚，2人相差7歲之外，當時深澤邦之還是田中美佐子的助理，他們的收入立刻被外界做比較，100倍之差的收入情況，大大提高田中美佐子的知名度，她因此常受邀上節目。對於老公年輕、收入不穩定仍執意結婚，田中美佐子當時表示自己已經35歲，再拖下去就無法結婚；她便在2002年生下女兒，一家三口幸福甜蜜。

結婚28年後，田中美佐子跟深澤邦之宣布離婚，田中美佐子表示雖然跟深澤邦之分開，但目前過得很好，她知道很多人會為此震驚，對一直支持他們的粉絲、同事、家人、朋友、恩人感到抱歉。田中美佐子透露跟深澤邦之都感到痛苦，但朋友覺得她要面對人生，於是跟老公花了很長的溝通才決定分道揚鑣。田中美佐子也說跟深澤邦之認識超過33年，很感謝前夫這段時間的照顧。

深澤邦之也表示這是跟田中美佐子溝通後最好的結果，他也不忘叮嚀前妻要照顧好身體，希望支持他們的粉絲能夠諒解，「往後的每一天，我還是會懷著感恩的心繼續努力」。

▲深沢邦之宣布離婚。（圖／深沢邦之IG）
▲深澤邦之宣布離婚。（圖／深澤邦之IG）

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