TPASS通勤月票7月上路！「三大生活圈」方案、哪裡買一次看

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王國材解說，另外在主視覺設計以綠色為基底，正面以圓圈圖形及延伸傳達移動、前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活圈，以及大小圓圈代表中央政府、地方政府及業者共同合作；背面則以通勤族及7種通勤運具插畫帶出月票搭乘運具多元性。此外票卡正、背面都有保留彈性空間供各縣市設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等。
在即將上路實施的北、中、南三大生活圈月票內容部分，交通部公路總局局長陳文瑞說明，基北北桃生活圈月票定價1200元，適用運具為生活圈境內捷運、輕軌、臺鐵、市區客運、公路客運、國道客運及公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費），較原本雙北推出的1280月票價格更優惠。
自6月15日起，包含臺北捷運車站各站（117站）、新北捷運環狀線各站（14站）、桃園捷運各站（除A20興南站外，共23站）、新北輕軌車站3站（淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站）、國光客運場站6站，以及臺北市政府轉運站悠遊卡客服中心，可以購買票卡及加值1200月票；另外亦可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200月票。此外，7月1日起於臺鐵指定車站共34站也可加值購買月票方案。
中彰投苗生活圈月票定價為臺中市民699元、非臺中市民999元，適用運具為生活圈境內捷運、臺鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（前30分鐘免費）。在販售通路部分，6月15日起包含臺中捷運車站各站（18站） 可購買票卡及加值月票；另有客運場站（18站）、中投苗各鄉鎮市區公所（共60處）及微笑單車苗栗服務中心，可以加值購買月票方案。7月1日起則於臺鐵指定車站（共43站）也可加值購買月票方案
另外臺中市都市內通勤月票（市民299元、非市民599元）也將於7月1日同步上路，可搭乘運具為臺中市境內捷運、臺鐵、市區客運及公共自行車。
南高屏生活圈月票定價則為999元，適用運具為生活圈境內捷運、臺鐵、市區客運、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲）。在販售通路部分，6月15日起包含高雄捷運指定車站（5處）可預購新卡、6月20日可取卡；臺南、新營、屏東、潮州火車站，以及臺南/屏東指定之客運業者場站及轉運站（12處）及臺南37區公所等開放購買卡片，於6月15日起可購買新卡。7月1日開放現金或線上付款購買月票方案（包含MeNGo APP/官方網站），於臺鐵指定車站共43站也提供購卡及加值月票方案服務。
另外臺南市都市內通勤月票（含臺鐵399元）、高雄市都市內通勤月票（含399元）及屏東縣都市內通勤月票（含臺鐵399元），也將於7月1日起同步上路實施。
除了3大生活圈11個縣市即將推出月票，以及金門縣及連江縣暫無月票規劃外，陳文瑞透露，全國目前還有9個縣市正規劃月票方案中，後續公路總局也會進行輔導及協助，並加速相關計畫審查作業，希望在今年下半年其它生活圈或縣市的月票可以陸續上路實施。
王國材今表示，現在計畫預算是使用特別預算，未來若無特別預算，將會使用一班預算處理，只要計畫施行良好，也會持續辦理。面對臺鐵工會擔憂現在臺鐵已經虧損，為何通勤月票方案仍納入臺鐵，王也強調，「不需要擔心」，差額部分就是會補助，臺鐵本來要收多少費用就是收多少費用，差額將使用200億預算來補貼。
要特別注意的是，持通勤月票乘客，進出臺鐵車站須走專用通道，為避免旅客大排長龍進出，王國材表示，已請臺鐵評估，用最高等級疏導，半年後臺鐵閘道就會全面使用，至於旅客若是搭乘區間超出通勤方案適用範圍，例如從新竹搭到臺北，就不適用通勤月票資格，將會自卡片另外扣款。