侯友宜昨日很忙！新北府今公布AIT理事主席羅森柏格來台拜會行程
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨日行程滿滿滿！除了上午出席公開的市政行程，主持例行市政會議及區長會議外，會後隨即趕赴台北市參加黨內中常委聯誼會便當午餐會，正好中午時新北市新莊區瓊林路38號巷口道路發生地下自來水管線爆裂，造成路基掏空道路、電線桿倒塌及民宅淹水等嚴重災情，餐會後侯也緊急趕到現場視察。今（8）日上午新北市新聞局再度發布新聞稿表示，昨天傍晚侯還與美國在臺協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在市府會面，並一起搭乘台鐵前往平溪餐敘及施放永續環保天燈，活動結束到深夜，顯見侯友宜昨天一整天行程滿滿滿，對於身兼新北市長及、國民黨總統候選人的侯友宜來說，可說是充實又忙碌的一天。
記者吳嘉億／新北報導
根據市府新聞稿內容，羅森柏格在昨日下午赴新北市政府拜會侯友宜，期間雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等各面向議題廣泛交換意見；台灣作為美國在亞太地區長期堅定的盟友，趁著此次羅森柏格來訪，侯友宜特別向她表達支持台美緊密合作、維持台海穩定的立場，侯友宜也暢談公職生涯的經驗，分享參選總統的心路歷程以及對未來的國政擘劃。
雙方先在市府會晤，侯友宜隨後陪同到搭乘台鐵，於平溪鐵道地方創生餐廳共進晚餐。出席人員有新北市府全體的女性首長，包含秘書長龔雅雯、秘書處處長饒慶鈺、經發局長何怡明、工務局長祝惠美、新聞局長張愛晶、衛生局長陳潤秋、原民局長林瑋茜、客家局長林素琴、文化局長張䕒育、青年局長邱兆梅及社會局代理局長許秀能。
除了市府女性首長出席外，餐敘時還有國民黨籍立法委員江啟臣、曾銘宗及國民黨智庫執行長柯志恩與政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東等人。
新北市政府新聞局長張愛晶表示，兩人相談甚歡並一起前往平溪共進晚餐，還在永續環保天燈上寫下「台美交流、友誼長存」願望，一起點亮平溪的夜空；強調由於活動時間結束較晚且已是深夜，因此基於雙方默契，相關內容及訊息在今天上午對外發布。