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獨／橘焱胡同收購開丼！下半年推聯名　揭新策略攻全價位燒肉市佔

▲橘焱胡同收購開丼，開丼執行長楊哲瑋接受採訪證實，下半年將曝光胡同×開丼聯名商品，還相中「中價位一人燒肉」市場。 （圖／記者蕭涵云攝）
▲橘焱胡同收購開丼，開丼執行長楊哲瑋接受採訪證實，下半年將曝光胡同×開丼聯名商品，還相中「中價位一人燒肉」市場。 （圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同收購「開丼燒肉vs丼飯」，將經營觸角延伸至平價燒肉市場。橘焱胡同董事長吳念忠表示，將結合集團原料採購、自有央廚與物流系統等資源，以最低成本創造最高效益。開丼執行長楊哲瑋接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，「已積極企劃『胡同×開丼』聯名商品，最快下半年有機會曝光」，更透露雙方都相中「中價位一人燒肉」市場，新策略目標當然是攻佔平、中、高價的全價位燒肉市佔。

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創立十週年的「開丼」，主打創新口味燒肉丼受到消費者喜愛，曾連續三年榮登網路最強燒肉丼之王寶座，目前全台灣擁有11家門市，為現今全台門市最多的平價燒肉丼品牌。

▲胡同員工飯。（圖／記者周淑萍攝）
▲橘焱胡同董事長吳念忠透露，藉收購「開丼」將觸角延伸至平價燒肉市場，將以最低成本創造最高效益。（圖／記者周淑萍攝）。
而經營台灣高端燒肉市場多年的橘焱胡同，近年積極拓展版圖，不僅打造在地口味品牌「胡董牛麵所」、推出日本和牛專賣「一牛楽」，還引進海外知名品牌「えびそば 一幻拉麵」，及獲《米其林指南》推薦的「とり喜（Toriki）」台北鳥喜、鰻魚專賣店「うなぎ四代目菊川」。

收購「開丼」旨將經營觸角延伸至平價燒肉市場，橘焱胡同董事長吳念忠表示，開丼將延續原經營團隊，結合橘焱胡同旗下餐飲產業相關資源，雙方打造全新的合作模式，結合集團原料採購、自有央廚與物流系統等資源，以最低成本創造最高效益。橘焱胡同未來更不排除持續透過併購方式，跨足各餐飲領域、擴大營運規模。

▲號稱地表最強的開丼燒肉，即日起進駐南紡購物中心。\（圖／記者黃文博攝，2017.10.31）
▲開丼執行長楊哲瑋（圖右），明確透露下半年將有「胡同x開丼」聯名商品。（圖／記者黃文博攝，2017.10.31）
開丼執行長楊哲瑋接受《NOWnews今日新聞》採訪時也說，「開丼原團隊都會保留，經營團隊也都維持現況，未來是獨立的子公司」，並明確證實「已積極企劃『胡同x開丼』聯名商品，下半年會跟大家曝光好消息」。楊哲瑋透露，「事實上，上半年便陸續展開共同採購的合作，已經把胡同高級肉品導入現行開丼菜單中，逐步實現央廚和共同採購的綜效」。

▲開丼全新「燒肉鐵板 x 燒肉丼雙主餐定食」250元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開丼主打創新口味燒肉丼受到消費者喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
對於燒肉市場強強聯手，未來消費者是否有機會吃到胡同平價版、或開丼升級的產品？楊哲瑋進一步分享，「的確這是他和忠哥兩人都非常興奮的方向」，坦言雙方都在廣大燒肉市場內努力，他認為燒肉丼也是燒肉體驗的一種吃法，「忠哥在中高價位、開丼則在平中價間」。更表示，「雙方還相中『中價位一人燒肉』市場，已一起討論如何擴大整個集團的燒肉市佔，透露新策略目標將共同攻佔平、中、高價的全價位燒肉市佔。

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