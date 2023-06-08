獨／橘焱胡同收購開丼！下半年推聯名　揭新策略攻全價位燒肉市佔

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而經營台灣高端燒肉市場多年的橘焱胡同，近年積極拓展版圖，不僅打造在地口味品牌「胡董牛麵所」、推出日本和牛專賣「一牛楽」，還引進海外知名品牌「えびそば 一幻拉麵」，及獲《米其林指南》推薦的「とり喜（Toriki）」台北鳥喜、鰻魚專賣店「うなぎ四代目菊川」。
收購「開丼」旨將經營觸角延伸至平價燒肉市場，橘焱胡同董事長吳念忠表示，開丼將延續原經營團隊，結合橘焱胡同旗下餐飲產業相關資源，雙方打造全新的合作模式，結合集團原料採購、自有央廚與物流系統等資源，以最低成本創造最高效益。橘焱胡同未來更不排除持續透過併購方式，跨足各餐飲領域、擴大營運規模。
開丼執行長楊哲瑋接受《NOWnews今日新聞》採訪時也說，「開丼原團隊都會保留，經營團隊也都維持現況，未來是獨立的子公司」，並明確證實「已積極企劃『胡同x開丼』聯名商品，下半年會跟大家曝光好消息」。楊哲瑋透露，「事實上，上半年便陸續展開共同採購的合作，已經把胡同高級肉品導入現行開丼菜單中，逐步實現央廚和共同採購的綜效」。
對於燒肉市場強強聯手，未來消費者是否有機會吃到胡同平價版、或開丼升級的產品？楊哲瑋進一步分享，「的確這是他和忠哥兩人都非常興奮的方向」，坦言雙方都在廣大燒肉市場內努力，他認為燒肉丼也是燒肉體驗的一種吃法，「忠哥在中高價位、開丼則在平中價間」。更表示，「雙方還相中『中價位一人燒肉』市場，已一起討論如何擴大整個集團的燒肉市佔，透露新策略目標將共同攻佔平、中、高價的全價位燒肉市佔。