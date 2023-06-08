董事學會籲應脫離神山經濟迷思　聚焦「百岳經濟」

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另外，台灣董事學會認為2023年是台灣的「策略轉折年」，有五大警訊值得注意。警訊一：經濟低成長，需求端出口及外銷訂單衰退，出口年增率從29%變負13%；生產端缺工，缺能源，碳稅帶來高成本。警訊二：台股近九成的供應鏈型公司挑戰大，獲利下滑、庫存仍高，需求已在縮水。且尚未到谷底，最壞的時間還沒過去。
警訊三：與國際經濟量體相比，台灣上市企業過多且規模過小，新上市企業更向小型化發展，沒有規模競爭力。警訊四：昔日的主力家族企業正在衰退，其中小型家族衰退最嚴重，老家族的衰退令人擔憂，成長不及新家族。2023年家族百大企業中，有71家是成立30年以上之老家族，29家為成立未滿30年之新家族，新家族的長期及短期績效皆優於老家族三倍。警訊五：老家族股權分散爭端多，股東主義及議和行動興起對家族主義的挑戰，爭端累積件數近五年增加超過七倍。
白皮書中特別強調，台灣應脫離「神山經濟」迷思，聚焦在「百岳經濟」。神山台積電確實很重要，但這些長年表現優良的「龍頭股」所形成的百岳經濟才是台灣的經濟命脈。
白皮書特別以長踞山頂長達三十年的龍頭股做為研究目標，數據顯示，企業面對策略轉折點不能只是被動反應，在昔日的經營假設條件已全然改變之下，需要主動做出策略轉向及模式轉型，否則極有可能迅速殞落。尤其台灣企業現正從早期的創業家強人年代，邁向股東與團隊共同領導的共治年代，如何展開新的董事會組成與決策模式，甚至如何共同決策，是企業能否永續長青的決勝關鍵。