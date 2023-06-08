2023總統府音樂會7/8登場　《大嘻哈》阿跨面、陳其邁合拍宣傳片

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李厚慶指表示，5段節目中，「憶・海」從原住民海洋文化藝術的視野出發，講述台灣自海而起的歷史故事；「搏・海」透過歌仔戲曲，展現台灣人與海搏鬥的精神；「萌・海」以搖滾開場，象徵台灣人冒險犯難的勇氣與堅韌的生命力，並結合多元語言文化，帶出台灣突破困境的創造力；「幻・海」以嘻哈音樂結合布袋戲5G共演，透過最新網路科技達到異地共演的境界，也描繪出對台灣未來的想像；「傳・海」則由海軍官校鼓號樂隊開場，攜手國際歌手與國際團隊，以台灣與世界共好為主軸，象徵國家與人民一同接軌世界。
在宣傳影片部分，文總搭上嘻哈旋風，邀請阿跨面擔任主角，穿台灣經典配件「藍白拖」驚喜登場，並與陳其邁展開戲劇性對話，以詼諧劇情為2023總統府音樂會揭開序幕，完整影片可至文化總會粉專或YouTube頻道查看。
文總指出，宣傳影片中阿跨面帥氣登場，不僅可看到他穿著具個人特色的藍白拖、墨鏡，更能看到阿跨面騎著有掛有「風光少年兄」旗子的機車帥氣出場，搭配於冠軍賽演出的歌曲《心》，彷彿把《大嘻哈時代2》總冠軍賽搬到總統府前，向大家宣告台饒時代已席捲全國。
陳其邁在電話裡以流利台語告訴阿跨面「你莫閣走」、「今年音樂會辦佇咧高雄」，讓在總統府前奔跑趕場的阿跨面驚訝不已，詼諧有趣的劇情將阿跨面私下呆萌、可愛、反差的一面呈現出來，也向觀眾宣告總統府音樂會即將於7月8日晚上7點，在港都高雄盛大開場。
陳其邁說，今年總統府音樂會加入了嘻哈音樂的元素，使台灣多元族群的音樂文化又更加豐富，此外，近期高雄相繼舉辦各類大型演唱會，讓全台灣、世界各地的歌迷都湧入高雄，而今年的總統府音樂會再次回到高雄，為高雄注入更多元的音樂能量。陳其邁邀請大家來高雄除了「跨海音」唱饒舌之餘，還能到高雄的山城、海邊走走，體驗高雄的山海河港之美。
文總表示，總統府音樂會首次邀請嘻哈歌手登台演出，在這個多元包容的舞台上，不僅讓不同母語有更多「發聲」的管道，也讓不同曲風、文化有展現自己的機會。
李厚慶透露，今年除了邀請擅長全台語創作的阿跨面外，也邀請了《大嘻哈時代2》其他嘻哈選手同台飆歌，期待以高雄為中心，再次颳起一場具爆發力、渲染力的嘻哈旋風，其他登場卡司名單將於明天公佈，詳細資訊請上文化總會粉專及官網查看。
文總指出，高雄流行音樂中心戶外的音浪堤岸，將架設螢幕，開放民眾現場參與，服務未能進場的樂迷朋友，由於空間有限，民眾也能透過線上觀看平台觀看：「電視直播」華視、超視、TaiwanPlus、MOD；「YouTube直播」總統府、文化總會、三立新聞網 SETN；「Facebook直播」文化總會、高雄市政府、高雄流行音樂中心；「OTT」hami video、Yahoo! TV；「MOD」中華電信MOD、華視、TaiwanPlus；「廣播直播」國立教育廣播電台、中央廣播電台；「官網直播」總統府官網、愛樂電台官網，詳細資訊請上「文化總會Facebook粉絲專頁」。