馬英九邀陸生來台被刁難？綠委：他不在意被陸消費、我們來把關
前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑今（8）日宣布，馬英九計畫於7月將邀請50名陸生來台，與台灣大學進行交流，透露陸委會似乎有所保留。對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，台灣開放中國以不同名義來台都是專案申請，沒有任何刁難，據了解來台陸生有部分由黨書記挑選對象。也提到先前馬英九赴陸祭祖，對其而言去回都洋洋得意，但其實中國有政治目的，甚至作為統戰工具，馬不在意被消費，但對台灣而言，國家與前總統尊嚴，「我們會幫他把關」。
記者陳威叡／台北報導
蕭旭岑今日宣布，馬英九已邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學，5所大學50名學生，在教授陪同下，於今年7月中旬訪問台灣，與台灣5所大學交流，但陸委會似有保留之意，呼籲陸委會慎重考慮此事，讓兩岸關係盡速恢復正常交流。
對此鄭運鵬指出，台灣開放中國不同名義來台都是專案申請，先前包括星雲法師中國團來台弔唁，同樣是陸委會專案申請方式，沒有任何刁難，據了解陸委會在確認活動必要性與不可取代性。
鄭運鵬也提到，據了解來台陸生有部分由黨書記挑選對象，這部分要做確認，馬英九先前去中國洋洋得意，但別忘了對方都有政治目的，甚至祭祖活動被中國剪成一段影片押上「匹夫不二興亡治」，被拿來當作統戰工具。
鄭運鵬說，對馬英九而言或許不在意被消費，但台灣來說，國家尊嚴、前總統尊嚴，「我們會幫他把關」，馬英九基金要提出正式的說明，只要合法都歡迎。