泰山董事會混亂中舉行！新公司派劉偉龍當選董座

泰山公司今（8）日召開董事會改選董事長，原公司派的詹家三席董事全數未到，最後推選結果由董事會改選獲選最高票的新公司派董事劉偉龍擔任，據新公司派聲明表示，早上董事陸續抵達開會地點時，赫然發現泰山公司總管理處大門深鎖，門外聚集大批宣稱為泰山員工的不明人士阻擋董事會進行。
記者鄭妤安／台北報導
泰山大股東龍邦於5月31日以過半股權召開股東臨時會改選，泰山確定變天，今日召開董事會改選董事長，推選新任董事長，最後由董事會改選獲選最高票的董事劉偉龍擔任，龍邦成功入主由詹家掌握經營權逾70年的泰山。
泰山公司第23屆董事訂於今日上午10時，在泰山公司總管理處召集第一次董事會推選新任董事長，新公司派有超過三分之二席次，共六席董事，包括四席董事有劉偉龍、劉煌基、楊文慶、韓泰生，以及一席獨董蕭勝賢，和詹晉嘉派一席獨董陳威宇，而原公司派的詹家三席董事全數未到。
新公司派雖發出聲明表示今日已順利推選新任董事長，然而，早上董事陸續抵達開會地點時，赫然發現泰山公司總管理處大門深鎖，門外聚集大批宣稱為泰山員工的不明人士阻擋董事會進行。過程中更有不明人士掀翻董事會議事桌椅、對在場工作人員大聲咆哮、紊亂現場秩序等衝突情事，最後出席董事依公司法第 208 條第 1 項規定一致推選劉偉龍董事擔任董事長。