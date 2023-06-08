全民普發現金6000元　逾9成4、達2224萬人領取

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財政部表示，「登記入帳」於3月22日開放登記，且陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。截至本周二止，已超過2224萬人請領，逾9成4民眾透過多元管道領取普發現金，感謝相關部會、各金融機構的協助，以及民眾的配合，讓全民共享經濟成長果實政策順利推動。
為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，避免遭詐騙，財政部建置「全民共享普發現金」宣導網站，同時為便利民眾諮詢並協助領取現金，結合民間力量，透過客服專線服務，同步自3月20日上線，截至本周二，網站累計點擊次數達4979萬次、1988客服專線服務逾55萬件，滿意度達98%以上。
財政部也提醒，普發現金領取期間至10月31日止，尚未領取民眾請記得於期限內領取。另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，10月1日至12月31日於國內出生的國民，父母符合普發現金領取資格者，納入普發現金發放對象，領取期限至明年1月31日。
財政部也強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。