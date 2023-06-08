廣末涼子休學嫁人、未婚懷孕！玉女形象崩毀 本人：我故意的
日本女神廣末涼子曾被日媒譽為「20世紀末最後美少女」，1994年奪下洗面乳廣告模特兒選拔冠軍，15歲入行就聲名大噪，學生妹短髮、虎牙和清純透明感氣質風靡粉絲，接連交出《鐵道員》、《將太的壽司》、《急速追殺令》、《送行者：禮儀師的樂章》等代表作，她近來在新書中坦白過往失序的人生，不僅被全班集體霸凌，也透露自行退學、未婚懷孕等崩壞的背後原因。
記者楊穎軒／綜合報導
廣末涼子在《廣末涼子散文集「廣末的思考地圖 幸福的樣子」》中揭露國中一年級曾遭到全班同學霸凌，起因是她為班上一位弱勢同學出頭，惹惱其他學生，隔天被霸凌的主角換成了自己，不僅在班上被當空氣，制服外套還被丟到廁所的馬桶裡，形容當時的日子就像深陷「黑夜」之中，直到某一位同學主動找她說話，這位閨密便成了拯救她的恩人。
出道多年，廣末涼子歷經休學、息影、未婚懷孕等一連串醜聞，導致玉女形象崩毀，廣末涼子表示，自己憑藉實力考上早稻田大學，卻被媒體抹黑是走後門，每天上百名狗仔盯梢、尾隨她上課，她一度懷疑為何要跟大眾交代私領域的一切，所幸好友的開導和信任，讓她把注意力放在自己身上，不再那麼迷惘。
廣末涼子23歲從早稻田大學國語國文學系宣布休學，同年就帶球嫁模特兒兼時裝設計師岡澤高宏，並暫退演藝圈，當時各種負面消息鋪天蓋地而來，她始終沉默以對，沒有多做解釋，如今在書中坦承，這些叛逆的行為都是故意的，因為唯有這麼做才能逃離經紀公司與大眾的關注，為自己喘一口氣。
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