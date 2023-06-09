全家今起拿鐵買1送1！超商美式、拿鐵「買10送10」限1天

等待入營不留白　新北役前職訓免費證照專班熱烈報名中

▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）

生活中心/綜合報導

【新北市訊】新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，協助役男於等待當兵期間增進就業技能，每年有7成受訓役男取得證照，今年課程已開放報名，受理時間至6月30日止，免費提供9類熱門證照輔導專班，共265個名額。此外也與青年局合作宣導「創新創業信用融資貸款」，提供役男創業圓夢新選擇，讓創業事半功倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民政局指出，畢業旺季因部隊收訓量不足，役男從畢業後到入營，常需等待3個月到半年，而短期內想找工作也不容易。為了避免役男耗時空等並鼓勵利用時間提升就業競爭力，民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，讓即將入伍役男免費參加職訓證照專班取得第二專長。

▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）
今年役前職訓續針對就業市場缺工狀況及實務需求規劃相關課程，包括網頁設計、電腦繪圖、堆高機、機車修護、中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡及就業服務等證照輔導班。其中堆高機操作的職缺起薪可達4萬以上，中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡更是熱門班別，經常開放報名就額滿。
曾參加役前職訓的王姓學員說，去年疫情期間宅配物流業務很夯，讓他相當動心，由於未來想從事倉儲工作，便選擇報名堆高機操作教育訓練班，並在結訓時順利考取證照；另一位曾報名飲料調製暨咖啡沖泡技術班的鄧姓學員表示，當初疫情影響，等待當兵的時間拉長，剛好有役前職訓計畫能讓他妥善運用疫情卡關空檔，並順利考取丙級證照，很推薦學弟及朋友去參加職訓課程。

▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」。（圖／新北市政府民政局提供）
民政局表示，職訓相關課程將於7至10月間陸續開課，即日起開放線上報名，設籍新北且符合資格的待役役男可至「役男大亨」網站報名。各類課程報名人數及額滿情形，也將隨時公告於民政局「役男大亨」網站，方便役男報名參考。

至於退伍後有意創業者，青年局也有「青創小聚」課程，每個月邀請業界成功人士分享經驗，並提供相關創業諮詢服務；另後續也可申辦「創新創業信用融資貸款」，針對於設籍新北市、登記於本市未滿5年之公司，提供200萬元的融資額度，可用於購置廠房、營業場所、機器、設備或支應營運週轉金，減輕創業初期的資金壓力，相關詳細申請資訊可洽青年局。

「役男大亨」網站：https://soldier.ntpc.gov.tw/

特企／HOLA自有品牌鍋具全面降價抗通膨！61品項售價平均調降25%

雲門教室「身體節」逾千人參與　享受身體感官全然打開的深度體驗

特企／豪宅、星級飯店為鄰 敦北大道稀有小宅「松耘樸石」

特企／台積電慈善基金會推動「技職培力計畫」　攜手雲朗觀光集團

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀