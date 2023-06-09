等待入營不留白　新北役前職訓免費證照專班熱烈報名中

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今年役前職訓續針對就業市場缺工狀況及實務需求規劃相關課程，包括網頁設計、電腦繪圖、堆高機、機車修護、中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡及就業服務等證照輔導班。其中堆高機操作的職缺起薪可達4萬以上，中餐烹調、飲料調製暨咖啡沖泡更是熱門班別，經常開放報名就額滿。
曾參加役前職訓的王姓學員說，去年疫情期間宅配物流業務很夯，讓他相當動心，由於未來想從事倉儲工作，便選擇報名堆高機操作教育訓練班，並在結訓時順利考取證照；另一位曾報名飲料調製暨咖啡沖泡技術班的鄧姓學員表示，當初疫情影響，等待當兵的時間拉長，剛好有役前職訓計畫能讓他妥善運用疫情卡關空檔，並順利考取丙級證照，很推薦學弟及朋友去參加職訓課程。
民政局表示，職訓相關課程將於7至10月間陸續開課，即日起開放線上報名，設籍新北且符合資格的待役役男可至「役男大亨」網站報名。各類課程報名人數及額滿情形，也將隨時公告於民政局「役男大亨」網站，方便役男報名參考。
至於退伍後有意創業者，青年局也有「青創小聚」課程，每個月邀請業界成功人士分享經驗，並提供相關創業諮詢服務；另後續也可申辦「創新創業信用融資貸款」，針對於設籍新北市、登記於本市未滿5年之公司，提供200萬元的融資額度，可用於購置廠房、營業場所、機器、設備或支應營運週轉金，減輕創業初期的資金壓力，相關詳細申請資訊可洽青年局。
「役男大亨」網站：https://soldier.ntpc.gov.tw/