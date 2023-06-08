一蘭拉麵悠遊卡今開搶！麵碗縮小88倍 「碗底文字」神還原
拉麵控快設鬧鐘！PChome 24h購物宣布，今（8）日下午3時開搶一蘭拉麵悠遊卡，造型等比例縮小88倍，還精緻還原「碗底文字」，現貨限量2000組，預計開賣不久將會售罄。而愛金卡公司迎接夏天，之前則推出「百威啤酒icash2.0」，感應時還會發出開罐及倒啤酒音效。
記者黃韻文/綜合報導
PChome 24h購物這次全通路獨家開賣，將在今（8）日下午3時推出一蘭拉麵3D造型悠遊卡，但不提供單買，共有7款商品組合，可選擇喜愛的一蘭麵條品項及醬汁口味，每款組合另搭贈「一蘭拉麵悠遊卡」，組合價落在979元至1559元，例如3碗豚骨碗麵搭配悠遊卡979元，全部限量2000組。
一蘭拉麵造型悠遊卡正是以拉麵碗作為模型，等比例縮小88倍，連碗底文字也神還原，能清楚看到「この一滴が最高の喜びです」字樣（翻譯：您喝到最後一滴湯汁，是我們至高的喜悅），搭配霧黑色的鑰匙圈，頗有質感。
此外，PChome 24h購物開跑「618年中慶」，選擇超商取貨消費滿290元可免運，即日起至6月21日加碼單筆滿1元，選擇4大超商取貨可登記送冰飲，包含7-ELEVEN取件登記送大杯冰拿鐵、全家取件登記送中杯冰美式等，送完為止。
愛金卡公司日前也和百威啤酒合作，推出「百威啤酒icash2.0」，將啤酒罐等比縮小，並設計「兩用發聲效果」，只要將頂部拉環處模擬開罐動作，或是在感應卡片時，罐身底部會發出開罐及倒啤酒的情境音效，售價599元。