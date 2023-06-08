市府多名女員工遭性騷　洪婉臻爆加害者記者會前來電揚言提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪婉臻指出，受害女性自述駐衛警長期假藉關心名義，碰觸他們身體許多部位，讓他們非常害怕並且無所適從。丁姓駐衛警傳給女性同仁的訊息也常有非常不恰當的用字遣詞，諸如愛你、吻你、想聽聽妳的聲音等等，導致女員工家庭失和，也有因不堪其騷擾的女員工只能自請轉調單位、甚至憤而離職。
洪婉臻說，還有被害者多次拒絕後，丁姓駐衛警說，「那就刪除吧」、「抱歉造成困擾」等，沒想到事後竟在辦公室跟其他同事威脅，稱要讓不接受他的女孩子有相對應的壓力與負擔，而這已構成職場霸凌現象。
洪婉臻再說，還有被害人被調到其他局處後，丁姓駐衛警仍會傳訊息詢問「要不要到你家幫你針灸」等離譜言語。
後續被害者勇敢提起申訴後，一般在申訴期間，主管應先將加害者與受害者工作場域分開，但公園處主秘郭垣熙、人事、政風後續到分隊宣導差勤、霸凌及性騷時，竟然直接「點名被害人」說這個分隊有性騷擾案件，導致加害者惱羞成怒，後續延伸出將其中兩位被害人反鎖在辦公室的狀況。
甚至在發生反鎖事件後，她們向處內反映卻得到「為何不自己把鐵門拉上來就好?」的質疑，為了避免類似狀況再次發生，她們請求將該駐衛警調離，不要在同一間辦公室，怎料處內長官竟指示丁姓駐衛警「你上下班時間可以去南港打卡，中間還是可以回來這裡休息」。
而公園處的處理方式也讓人無法苟同。洪婉臻說，公園處將該駐衛警從A處調到B處，但竟跟該駐衛警說可以B處打卡到A處休息，這樣叫調離嗎？後來蔣市府上任，公園處終於召開調解委員會，但從頭到尾都是自己人，公園處長官、工會，調查會主持人的主秘甚至到場5分鐘就離開，還要求被害人簽保密協議；甚至連調解委員會的資料都不願讓被害者索取。最終的處置，也僅讓該駐衛警調離原單位，並記2支申誡。
受害者表示，今天勇敢站出來說長期受到性騷擾，但公園處長官的處理態度讓他們感到無比心寒，不斷偏袒丁姓駐衛警，不斷質疑受害者的出發點，更說「不要找議員申訴，議員都很熟再找頂多就是選民服務！」
對此，公園處表示，去年接獲3位同仁申訴後立即將被申訴人調離，新工作場域沒有女性同仁，隔天也啟動性騷擾調查，在今年2月結案。調查結論言詞性騷擾成立，有給予申誡2次的行政懲處，且有下但書若有新證據可以重啟調查。至於頻繁返回原駐地的指控，公園處說，只有回去3次，1次拿東西、2次參加原駐地的文康活動。
勞動局則說，一直到昨天才知道這件事情，過去完全不知情，會介入調查。洪婉臻最後則要求公園處長黃淑如、主秘郭垣熙下台負責。
蔣萬安上午在出席「南門市場百粽宴」時受訪表示，他要再次強調，絕對不允許官官相護、絕對不會包庇任何人，對性騷擾絕對零容忍也嚴厲譴責相關言論和行為，「我也要求包括工務局及人事處，主動積極介入了解而且要查明真相，勿枉勿縱！」另外，要求勞動局發文給公園處了解當時處理過程，同時對於疑似有職場霸凌的情形，勞檢處也會依法進行相關的查察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110