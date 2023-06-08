賴清德認黨內觀念不足　下令三機制「建立性平友善工作環境」

市府多名女員工遭性騷　洪婉臻爆加害者記者會前來電揚言提告

▲台北市議員洪婉臻與性騷被害者召開記者會（圖／洪婉臻辦公室提供）
▲台北市議員洪婉臻與性騷被害者召開記者會（圖／洪婉臻辦公室提供）

記者邱新博／台北報導

民進黨籍台北市議員洪婉臻昨晚爆料台北市公園處丁姓駐衛警騷擾超過6名女性員工長達5年，期間除言語、肢體騷擾之外，在被害者嚴詞拒絕後甚至轉為職場霸凌。而今（8）日召開記者會前，洪婉臻爆料，丁姓駐衛警來電說自己「被迫提告」，洪也批評，「今天已經是被懲處的人，居然還來要求不要開記者會」，對此嚴厲譴責。

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洪婉臻表示，性騷加害人是公園處駐衛警，長期藉著自己身為公園處企業工會幹部身分，對於女性員工關心有加，熟了之後便不時在言語上、簡訊上、肢體上吃女生豆腐，也常常把女性同仁叫進警衛室裡關心，藉機碰觸女性同仁身體做出性騷舉動。據性騷被害人指稱，該加害者專挑已婚者下手，因為認定她們比較不敢張揚，性騷擾行為長達5年，受害者至少已有6人。

洪婉臻指出，受害女性自述駐衛警長期假藉關心名義，碰觸他們身體許多部位，讓他們非常害怕並且無所適從。丁姓駐衛警傳給女性同仁的訊息也常有非常不恰當的用字遣詞，諸如愛你、吻你、想聽聽妳的聲音等等，導致女員工家庭失和，也有因不堪其騷擾的女員工只能自請轉調單位、甚至憤而離職。

▲丁姓駐衛警騷擾簡訊（圖／洪婉臻辦公室提供）
▲丁姓駐衛警騷擾簡訊（圖／洪婉臻辦公室提供）
▲丁姓駐衛警騷擾簡訊（圖／洪婉臻辦公室提供）
▲丁姓駐衛警騷擾簡訊（圖／洪婉臻辦公室提供）
洪婉臻說，還有被害者多次拒絕後，丁姓駐衛警說，「那就刪除吧」、「抱歉造成困擾」等，沒想到事後竟在辦公室跟其他同事威脅，稱要讓不接受他的女孩子有相對應的壓力與負擔，而這已構成職場霸凌現象。

洪婉臻再說，還有被害人被調到其他局處後，丁姓駐衛警仍會傳訊息詢問「要不要到你家幫你針灸」等離譜言語。

後續被害者勇敢提起申訴後，一般在申訴期間，主管應先將加害者與受害者工作場域分開，但公園處主秘郭垣熙、人事、政風後續到分隊宣導差勤、霸凌及性騷時，竟然直接「點名被害人」說這個分隊有性騷擾案件，導致加害者惱羞成怒，後續延伸出將其中兩位被害人反鎖在辦公室的狀況。

甚至在發生反鎖事件後，她們向處內反映卻得到「為何不自己把鐵門拉上來就好?」的質疑，為了避免類似狀況再次發生，她們請求將該駐衛警調離，不要在同一間辦公室，怎料處內長官竟指示丁姓駐衛警「你上下班時間可以去南港打卡，中間還是可以回來這裡休息」。

而公園處的處理方式也讓人無法苟同。洪婉臻說，公園處將該駐衛警從A處調到B處，但竟跟該駐衛警說可以B處打卡到A處休息，這樣叫調離嗎？後來蔣市府上任，公園處終於召開調解委員會，但從頭到尾都是自己人，公園處長官、工會，調查會主持人的主秘甚至到場5分鐘就離開，還要求被害人簽保密協議；甚至連調解委員會的資料都不願讓被害者索取。最終的處置，也僅讓該駐衛警調離原單位，並記2支申誡。

受害者表示，今天勇敢站出來說長期受到性騷擾，但公園處長官的處理態度讓他們感到無比心寒，不斷偏袒丁姓駐衛警，不斷質疑受害者的出發點，更說「不要找議員申訴，議員都很熟再找頂多就是選民服務！」

對此，公園處表示，去年接獲3位同仁申訴後立即將被申訴人調離，新工作場域沒有女性同仁，隔天也啟動性騷擾調查，在今年2月結案。調查結論言詞性騷擾成立，有給予申誡2次的行政懲處，且有下但書若有新證據可以重啟調查。至於頻繁返回原駐地的指控，公園處說，只有回去3次，1次拿東西、2次參加原駐地的文康活動。

勞動局則說，一直到昨天才知道這件事情，過去完全不知情，會介入調查。洪婉臻最後則要求公園處長黃淑如、主秘郭垣熙下台負責。

蔣萬安上午在出席「南門市場百粽宴」時受訪表示，他要再次強調，絕對不允許官官相護、絕對不會包庇任何人，對性騷擾絕對零容忍也嚴厲譴責相關言論和行為，「我也要求包括工務局及人事處，主動積極介入了解而且要查明真相，勿枉勿縱！」另外，要求勞動局發文給公園處了解當時處理過程，同時對於疑似有職場霸凌的情形，勞檢處也會依法進行相關的查察。

▲事件發生時序表（圖／洪婉臻辦公室提供）
▲事件發生時序表（圖／洪婉臻辦公室提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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