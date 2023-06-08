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中資緬甸KK園區遭泰國斷電　內有賭場和旅館

▲中資緬甸邊境KK園區。（圖／Karen News官網）
▲中資緬甸邊境KK園區。（圖／Karen News官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著夏季熱浪來襲，民眾用電需求大量增加，東南亞各國面臨缺電危機。近期泰國更切斷對中資緬甸邊境KK園區的電力供應，泰國警方表示，由泰方為當地供電的合約結束後，緬甸軍政府未更新合約，因此切斷電力。緬甸邊境KK園區是由中資投入數十億美元的開發計劃，分析師紛紛指出這項計畫是非法網路博奕和網路詐騙的溫床，近幾年更爆出非法擄人、性侵、強摘器官和從鄰國誘拐良民等等事件。

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中央社》報導，密蘇德區（Maesod）警察局長蒙薩（Monsak Kaew-on）表示，泰國當局從5日到6日午夜切斷了位於緬甸克倫邦（Karen）KK園區（Shwe Kokko）的電力。KK園區裡面有針對中國客戶興建的旅館和賭場，這些設施由與緬甸政府軍有聯繫的少數民族民兵組織克倫族邊防部隊（BGF）經營。

事實上，中資緬甸KK園區不但設有旅館和賭場，還有珍珠奶茶攤販和燒烤店，專門讓華人消費。近幾年因非法賭博活動而被迫離開柬埔寨的中國投資者，紛紛轉往緬甸，讓中資緬甸KK園區的規模越來越大。

根據當地媒體《Karen News》，緬甸邊境KK園區自2017年開始營運，直到緬甸政變後才迅速發展，來自中方或緬方的投資者會在鄰近地區僱用工人，基本工資超過1萬泰銖（約等同於新台幣8812元），對於當地年輕人來說是很大的誘惑。同時園區也會透過各種手段在華語地區用高薪噱頭，誘騙年輕人前來，且聘僱條件只要會中文和會操作電腦，導致許多不諳世事的年輕人或失業中年人上當，也有許多以為能趁機加入詐騙集團的華人前往。如果誘騙的人數不夠園區營運，中資緬甸邊境KK園區便強行擄人，而上述原因進入中資緬甸KK園區的人，最終都慘淪為詐騙集團高層口中的「豬仔」。

由於泰緬、中緬邊境形同三不管地帶，中資緬甸邊境KK園區遠比柬埔寨詐騙集團兇殘，強摘沒有利用價值的「豬仔」器官，屍體直接丟入海中。有時也會利用「豬仔」盈利，如果家人沒錢贖回「豬仔」，便強摘「豬仔」的器官賺取高額費用。園區內上千名「豬仔」多為中國人，其次為台灣和馬來西亞人。

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