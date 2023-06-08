中資緬甸KK園區遭泰國斷電　內有賭場和旅館

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事實上，中資緬甸KK園區不但設有旅館和賭場，還有珍珠奶茶攤販和燒烤店，專門讓華人消費。近幾年因非法賭博活動而被迫離開柬埔寨的中國投資者，紛紛轉往緬甸，讓中資緬甸KK園區的規模越來越大。
根據當地媒體《Karen News》，緬甸邊境KK園區自2017年開始營運，直到緬甸政變後才迅速發展，來自中方或緬方的投資者會在鄰近地區僱用工人，基本工資超過1萬泰銖（約等同於新台幣8812元），對於當地年輕人來說是很大的誘惑。同時園區也會透過各種手段在華語地區用高薪噱頭，誘騙年輕人前來，且聘僱條件只要會中文和會操作電腦，導致許多不諳世事的年輕人或失業中年人上當，也有許多以為能趁機加入詐騙集團的華人前往。如果誘騙的人數不夠園區營運，中資緬甸邊境KK園區便強行擄人，而上述原因進入中資緬甸KK園區的人，最終都慘淪為詐騙集團高層口中的「豬仔」。
由於泰緬、中緬邊境形同三不管地帶，中資緬甸邊境KK園區遠比柬埔寨詐騙集團兇殘，強摘沒有利用價值的「豬仔」器官，屍體直接丟入海中。有時也會利用「豬仔」盈利，如果家人沒錢贖回「豬仔」，便強摘「豬仔」的器官賺取高額費用。園區內上千名「豬仔」多為中國人，其次為台灣和馬來西亞人。