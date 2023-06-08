批賴清德兩岸主張說法反覆　國民黨團：民進黨神主牌可割可棄？

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謝衣鳳指出，1997年賴清德擔任國大代表時，曾經喊出台灣獨立萬歲，2014年擔任台南市長稱台獨是共識，2017年擔任行政院長說心中愛台，同年9月又說是主張台獨的政治工作者，不論擔任哪個職務都不會改變。
謝衣鳳表示，賴清德2019年從行政院長卸任，準備參加民進黨黨內總統初選，賴稱現在憲法是為中國制定，台灣需要新的憲法，但從去年起，賴清德準備參選總統，卻又開始說和平保台，台灣沒有統獨問題，今年甚至說務實確定台灣已是主權確定國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。
謝衣鳳質疑，賴清德不管是國大代表、台南市長，直到行政院長與副總統，職務都是根據中華民國憲法給予，有沒有尊重中華民國憲法？且未來所有與對岸要展開平等互信對談時，依據的也是中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》，想問賴清德是否尊重這樣的基礎?
國民黨團總召曾銘宗則指出，賴清德在109年5月20日於中華民國總統宣誓就職副總統，宣誓時的高聲朗讀誓詞：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家．．．．如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，賴清德有遵守《憲法》嗎？賴從政以來，很少稱自己的國家是中華民國，到底是效忠哪個國家？
曾銘宗說，賴清德在106年9月26日擔任行政院長時，在立院進行施政報告，接受國民黨立委林為洲質詢時說：「至於就我而言，我是主張台灣獨立的政治工作者，我曾經在台南市議會講過，不管我擔任哪一個職務，這個都不會改變。」
曾銘宗進一步質疑，賴清德副總統要參選2024總統，當初信誓旦旦的理念，難道現在可以拋棄了嗎？曾銘宗嚴肅表示，作為政治人物，最重要的核心價值是誠信，尤其擔任過行政院長，又是現任副總統，未來還要參選總統，賴清德反覆的說詞，還有「誠信」嗎？過去主張台獨，在叫「和平保台」，請問要如何「和平保台」？