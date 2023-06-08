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批賴清德兩岸主張說法反覆　國民黨團：民進黨神主牌可割可棄？

▲針對賴清德曾喊台獨現又拋出「和平保台」主張，國民黨團今召開記者會質疑說法反覆，賴與過去的自己切割，難道民進黨神主牌可割可棄？（圖／國民黨提供）
▲針對賴清德曾喊台獨現又拋出「和平保台」主張，國民黨團今召開記者會質疑說法反覆，賴與過去的自己切割，難道民進黨神主牌可割可棄？（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德曾喊是「務實台獨工作者」，今年則喊出「和平保台」主張。對此，國民黨立法院黨團今（8）日召開記者會，質疑賴清德說法反覆，還與過去的自己切割，難道民進黨神主牌可割可棄？政治人物最核心價值應是誠信。

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國民黨團今召開「只講中華民國台灣，從不講中華民國憲法，賴清德講清楚，要不要遵守憲法？」記者會，國民黨團書記長謝衣鳳表示，賴清德從過去以來，不管擔任任何職務都在講台獨，但成為總統候選人後，卻開始講「和平保台」。謝衣鳳想問賴清德，為什麼可以在擔任候選人後，「就跟過去的你切割？難道民進黨神主牌是這樣可割可棄嗎？」

謝衣鳳指出，1997年賴清德擔任國大代表時，曾經喊出台灣獨立萬歲，2014年擔任台南市長稱台獨是共識，2017年擔任行政院長說心中愛台，同年9月又說是主張台獨的政治工作者，不論擔任哪個職務都不會改變。

謝衣鳳表示，賴清德2019年從行政院長卸任，準備參加民進黨黨內總統初選，賴稱現在憲法是為中國制定，台灣需要新的憲法，但從去年起，賴清德準備參選總統，卻又開始說和平保台，台灣沒有統獨問題，今年甚至說務實確定台灣已是主權確定國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。

謝衣鳳質疑，賴清德不管是國大代表、台南市長，直到行政院長與副總統，職務都是根據中華民國憲法給予，有沒有尊重中華民國憲法？且未來所有與對岸要展開平等互信對談時，依據的也是中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》，想問賴清德是否尊重這樣的基礎?

國民黨團總召曾銘宗則指出，賴清德在109年5月20日於中華民國總統宣誓就職副總統，宣誓時的高聲朗讀誓詞：「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家．．．．如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，賴清德有遵守《憲法》嗎？賴從政以來，很少稱自己的國家是中華民國，到底是效忠哪個國家？

曾銘宗說，賴清德在106年9月26日擔任行政院長時，在立院進行施政報告，接受國民黨立委林為洲質詢時說：「至於就我而言，我是主張台灣獨立的政治工作者，我曾經在台南市議會講過，不管我擔任哪一個職務，這個都不會改變。」

曾銘宗進一步質疑，賴清德副總統要參選2024總統，當初信誓旦旦的理念，難道現在可以拋棄了嗎？曾銘宗嚴肅表示，作為政治人物，最重要的核心價值是誠信，尤其擔任過行政院長，又是現任副總統，未來還要參選總統，賴清德反覆的說詞，還有「誠信」嗎？過去主張台獨，在叫「和平保台」，請問要如何「和平保台」？

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