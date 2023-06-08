iOS 17可防科技遛鳥俠！AirDrop會辨識裸露照片 自動打馬賽克
蘋果在WWDC23開發者大會公佈iOS 17各項新功能，其中「隱私安全」大力進化，加入了「敏感性內容警告」，當用戶開啟此項功能後，未來接收AirDrop、訊息、影音訊息等，都會自動辨識敏感內容，如果遇到裸露照片及影片，會被模糊化處理，並對用戶提出警告，預計今年秋天就會開放更新。
記者周淑萍/綜合報導
在最新的iOS 17中加入了「敏感性內容警告」，敏感性內容警告可協助成人使用者避免在「訊息」、AirDrop、 FaceTime 影片訊息中，以及以「電話」app 接收「聯絡人海報」時，看到令人不舒服的裸露畫面或是影片。該項功能為自選，用戶未來可以在「隱私權與安全保護」中開啟。官方也強調，「敏感性內容警告」的所有圖像和影片都在用戶的手機上運行，蘋果和任何第三方都無法存取其內容。
另外，Safari「私密瀏覽」也有重大更新，Safari 於數年前便先於任何其他瀏覽器推出私密瀏覽，今年，加入更強大的保護功能，在使用者瀏覽網頁時隔絕追蹤，並阻止可能可以取用使用者裝置的人。進階的追蹤和指紋防護，協助預防網站使用最新的技術追蹤或辨識出使用者的裝置，此外，當用戶於「私密瀏覽」開啟網頁時，視窗會在未使用時自動上鎖，不用擔心他人點開你的私密瀏覽的網頁。