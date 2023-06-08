威力彩狂飆5億！「4生肖」中獎率高快入手 2招讓財神找上你
威力彩頭獎連14槓，今（8日）晚間頭獎累積金額預估上看5億元，命理專家楊登嵙老師點名生肖屬牛、龍、蛇、雞偏財運旺！可以挑準好時機買威力彩，也許億萬得主就是你，並且建議動動財帛宮「鼻子」、拉一拉耳朵，都可以一秒增加財氣和福氣，當財神爺要把5億獎金送給你， 可別把獎金拱手讓人了！
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙提醒牛、龍、蛇、雞生肖中獎率高，不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，6月8日「財神方」是在西方，若是住在家裡，就以家裡為中心點，往西方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。選彩卷行坐向向西及南今日財運較旺，容易開出大獎。
他也分享兩招旺運勢，鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。
今日幸運色為白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等；穿上金色、土色系的衣物，可以幫助財運更旺。今日旺財時間，9至11點、15至19點。