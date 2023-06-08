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威力彩狂飆5億！「4生肖」中獎率高快入手　2招讓財神找上你

▲今（8）日晚間頭獎累積金額預估上看5億元，命理專家楊登嵙老師點名生肖屬牛、龍、蛇、雞偏財運旺。（圖／NOWnews資料照）
▲今（8）日晚間頭獎累積金額預估上看5億元，命理專家楊登嵙老師點名生肖屬牛、龍、蛇、雞偏財運旺。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

威力彩頭獎連14槓，今（8日）晚間頭獎累積金額預估上看5億元，命理專家楊登嵙老師點名生肖屬牛、龍、蛇、雞偏財運旺！可以挑準好時機買威力彩，也許億萬得主就是你，並且建議動動財帛宮「鼻子」、拉一拉耳朵，都可以一秒增加財氣和福氣，當財神爺要把5億獎金送給你， 可別把獎金拱手讓人了！

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楊登嵙提醒牛、龍、蛇、雞生肖中獎率高，不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，6月8日「財神方」是在西方，若是住在家裡，就以家裡為中心點，往西方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。選彩卷行坐向向西及南今日財運較旺，容易開出大獎。

▲（示意圖／取自unsplash）
▲今日幸運色為白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著金色、土色系衣物，財運更旺。（示意圖／取自unsplash）
他也分享兩招旺運勢，鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

今日幸運色為白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等；穿上金色、土色系的衣物，可以幫助財運更旺。今日旺財時間，9至11點、15至19點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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