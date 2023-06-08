陽帆正妹愛女「報復男友」！全因夢見他做壞事 狠勁模樣曝光
甜辣才女ANGIE安吉是資深藝人陽帆愛女，她即將推出首張同名EP《ANGIE安吉》，EP全新主打歌〈我夢見你做壞事〉，描繪情侶其中一方睡覺時夢見對方做了「壞事」，即便知道只是夢，醒來之後還是忍不住向對方發脾氣，MV中ANGIE飾演對男友生氣的女生，用刀子插入漢堡、折斷小黃瓜，甚至將辣椒醬倒入飲料中，不僅發洩憤怒，還想對男友報復，整部MV充滿了暴力卻又俏皮的氛圍。
記者吳雨婕/綜合報導
主打歌〈我夢見你做壞事〉的歌詞帶著誇飾口語，以好氣又好笑的方式化解戀愛中的不安全感，展現了ANGIE平時逗趣幽默的一面，而副歌歌詞「全都是你的錯，你怎麼這樣對我，請你下次好好反省」是她最早寫出的段落，她說：「雖然用詞很簡單，但是很straightforward（直截了當）！」在錄音時，為了配合歌曲的情境，製作人JerryC建議她在某些句子使用抖音來呈現，營造出憤怒的情緒，與其他歌曲相比，這首歌的情感更加飽滿，展現出不同的ANGIE，她笑說：「希望大家能夠感受到我的憤怒！」
該曲MV將歌曲故事具體呈現，在MV中，ANGIE飾演著夢中看見對方做壞事的一方，幻想男友在餐廳與其他女生談情說愛，看著他們之間的曖昧舉止，讓ANGIE忍不住爆氣，巧妙捕捉到她生氣卻又可愛的表情，非常有趣。整支MV她拍得十分開心，並表示最喜歡的場景，是MV結尾時她一彈指，男主角突然像中傷一般倒地不起，彷彿終於懲罰到那位「做壞事的男友」。
ANGIE安吉一直都對音樂很感興趣，尤其在疫情期間，和朋友、家人聚少離多、隔離與分離的日子中，更讓她開始培養了寫歌創作的習慣。ANGIE經常靠著腦中馬行空的靈感數日子，創作出的歌曲便像星星一般在寂寞的時刻陪伴著她。然而，她漸漸希望這些作品能夠被更多人聽見，因此經歷一年的籌備之後，她從幾十首Demo裡精挑出來5首歌曲，收錄在EP中。