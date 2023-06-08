批教改後遺症、108課綱亂象多　學者提台灣教育4方向、10建言

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周祝瑛表示，大學多元入學反而帶來更多有錢家庭子女進入名校等嚴重階級複製；中小學課程綱要不斷修改，甚至不顧專業，邀請民粹型審查委員，一再降低課程品質；12年國教108課綱實施以來產生各種亂象等，這些問題，教育部應負很大責任，不是事先缺乏評估就倉促上路，就是規劃後沒先試辦逕自全面實施等，導致新舊政策間缺少改進與銜接依據。
教改論壇提出台灣教育未來的4大方向，包括108課綱有待重整、人才培育新方向、AI時代的教育要旨、教育品質再提升；10建言包括解決課綱問題、解決升學主義下變相的學習歷程檔案問題、落實照顧身心障礙學生、重振道德教育、解決台灣理工人才斷層、強化兩岸暨國際教育交流等。
中華語文教育促進協會祕書長段心儀指出，108課綱減少國文科經典選文、英文科必修單字、數學科微積分等重要單元，自然科領域必修時數從16學分降至8學分，降低學生基本學力，使高中生進入大學專業領域的銜接出現斷層，各大學都在設法補救；學習歷程檔案耗時費錢，造成教育現場的升學焦慮，有財力家長找電商平、補習班、甚至專人代做檔案，進一步製造階級差異。建議設立專責小組，包含專家學者，教育現場的行政人員、教師、家長學生；教育部開放各項資料，如台灣後期中等教育長期追蹤資料庫，公布新課綱實施普查數據；召開全國教育會議，找出解決之道。
竹山高中高三學生劉融諭提到，108課綱讓城鄉差距更嚴重，以選修課為例，都市可以多所明星學校做到跨校選修，非都市學校可能只開2門課，學生沒有選擇，變成另類的校訂必修；繁星升學制度只是把城鄉差距延後到大學展現，且在重視繁星榜單的學校裡有排擠到學習歷程檔案的推動，變相降低學生製作意願；學習歷程檔案與升學掛勾，成為軍備競賽，對於學生壓力不減反增。
因應AI時代，教育該如何改變？東吳大學物理系名譽教授劉源俊說，凡是AI拿手的都不必在國民教育裡傳授，如資訊科學不重要，基礎算學才重要；雙語教育不重要，本國語文才重要；法條不重要，講理才重要；學經濟學與社會學，還不如多認識人類發展史、社會發展史，培養歷史感。教育體制必須保有因材施教的生態與機制，讓少數特殊性向者專注於學問發明、技術創新、國際參與與社會改革等志業。
長庚大學通識中心物理科退休副教授邱韻如說，自己在長庚大學工學院任教20幾年，見證理工科系學生的程度與學習，從興到衰的過程，108課綱改革下，自然學科的學分數驟降，再加上寒假上場的學測，許多學校會在高三上最後一個月停止進度，以讓學生準備考試，學測後的高三下，大多數學生忙著準備推甄申請資料，無心學習加深加廣課程，導致大一理工系學生的物理、微積分能力逐年弱化，放棄學習的情況逐年增加，嚴重恐導致台灣理工人才斷層。
周祝瑛則呼籲強化兩岸暨國際教育交流，並指出，近10年來約有25萬名大陸學生來台讀書，為兩岸搭起重要的教育交流橋樑，是後疫情時代，台灣必須積極爭取來台交流的重要對象；台灣少子女化趨勢嚴重，加上疫情影響，導致一群由台灣提供獎學金、由頂大培育的外籍人才，在台灣找不到合適工作，以致人才外流，且當前大學教師面臨退休潮，高等教育有人才斷層危機，呼籲中研院與各大學、研究機構，考慮擴大高級人才聘用。