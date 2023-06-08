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中國5月大雨釀洪災遍及20省　損失達140億元

▲今年5月中國多地降下大雨，造成洪災，危及民眾生命財產並波及農作收成。據官方統計，5月洪澇災害遍及20省，共258.5萬人次受災，災損達人民幣32.5億元（約新台幣140億元）。圖為青海省災後資料照片。（圖／翻攝自中新網）
▲今年5月中國多地降下大雨，造成洪災，危及民眾生命財產並波及農作收成。據官方統計，5月洪澇災害遍及20省，共258.5萬人次受災，災損達人民幣32.5億元（約新台幣140億元）。圖為青海省災後資料照片。（圖／翻攝自中新網）

中央社

（中央社台北8日電）今年5月中國多地降下大雨，造成洪災，危及民眾生命財產並波及農作收成。據官方統計，5月洪澇災害遍及20省，共258.5萬人次受災，災損達人民幣32.5億元（約新台幣140億元）。

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綜合界面新聞、澎湃新聞報導，中國應急管理部7日發布發布「5月全國自然災害情況」，其中在洪災的項目統計中顯示，雖然今年5月，全中國平均降雨量較往年同期平均減少18%，然而發生了5次區域性強降雨，影響範圍遍及全國20個省。

這份報告指出，5月2日到7日的強降雨造成華東、華南部分地區發生洪澇災害，江西、福建局部地區的農作物因此受災，部分基礎設施受損；5月22日，廣西桂林局部地區出現短時間的強降雨，城市內出現淹水情形；5月25日到28日間，江淮、黃淮部分地區的強降雨造成安徽、湖北等地受災。

總計今年5月，中國大雨釀成的洪澇災害遍及江西、福建、安徽、湖北等20省，共有258.5萬人次受災，因災害而死亡、失蹤者共6人，倒塌和損壞的房屋約7300棟，直接造成的經濟損失達人民幣32.5億元。

應急管理部同時也對於6月洪澇災害形勢進行評估，認為華南地區將逐漸進入龍舟水（泛指端午節前後大範圍強降雨現象）集中期，江南陸續進入梅雨季，中國多地進入主汛期，東北、華南、西南等部分地區發生洪澇、強風冰雹災害的風險較高，部分河流可能發生超過警戒線的洪水。

報導另引述國家氣候中心副主任高榮2日在中國氣象局新聞發布會上表示，預計今年6月，華東南部、華中南部、華南、西南東部和西北部、西藏西部、西北地方西部、新疆西南部降雨較常年同期偏多。這些地區可能引發城市淹水、山洪、山崩、土石流等災害。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120608

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