飛彈都炸不開！專家曝烏克蘭大壩崩塌最可能原因：內部爆炸導致

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馬里蘭大學工程學教授貝切爾（Gregory B. Baecher）表示，大壩確實有可能因為累積的結構損壞而崩塌，但是貝切爾研究過新卡科夫卡大壩毀壞的狀況，直言「很可疑」，因為雖然有衛星照片顯示，大壩在6日之前，壩頂道路就已經發生損壞斷裂，一些讓水通過的閘門受損，且由於融雪與春雨，自5月初開始，水壩水位就已經超過閘門，甚至淹過大壩頂部。不過貝切爾指出，若大壩是由於異常的大量水流溢出而倒塌，一般會先從大壩的兩側開始出現崩落，然而新卡科夫卡大壩卻是從中間水力發電廠旁邊的位置開始斷裂，然後才隨著時間往兩側崩塌。且通常高水位加上閘門受損，不至於對水壩造成這麼嚴重的損壞。
從外轟擊以及結構損壞似乎都不能夠解釋大壩崩塌，專家表示，目前所知的證據非常有限，但是大壩崩塌是由於內部爆炸造成，似乎是最可能的原因。有當地居民在社群網路上發文說，曾在6日凌晨2點50分左右聽到巨大爆炸聲響。封閉空間中的爆炸，所有能量都作用於周圍的結構，能夠造成最大的破壞。不過即便如此，想要炸開大壩，至少也要數百磅炸藥才能做到。
內部爆炸的說法，似乎符合烏克蘭方的指控，因為大壩目前是由俄羅斯所控制。烏克蘭國有水力發電公司負責人西羅塔（Ihor Syrota）也認為，水電廠在建造時就設計為能夠抵禦原子彈，從外炮擊無法造成這麼大的破壞，很明顯大壩崩塌是因為內部爆炸引起。
新卡科夫卡大壩關係著克里米亞半島的供水命脈，在2014年俄羅斯吞併克里米亞後，烏克蘭就截斷了水流，而在去年俄烏戰爭爆發，俄羅斯攻下大壩後將水流啟動以替克里米亞供水，雙方圍繞著第聶伯河（Dnipro）展開激戰，俄羅斯軍隊一度佔領了河西岸的赫爾松，後來又被烏克蘭軍隊趕走，但俄羅斯成功守住了大壩。在兩軍一來一往的交戰中，大壩曾多次遭到炮擊，雙方都指控對方要破壞大壩。
《紐約時報》最後結論，一些軍事分析家指出，現在歸咎責任還言之過早，甚至大壩崩塌究竟是否乃人為蓄意造成，都還不能確定。新美國安全中心（CNA）的俄羅斯研究計畫負責人考夫曼（Michael Kofman）認為，大壩崩塌對各方都是一場災難，最終對任何人都沒有好處，現在就要論斷是誰造成的還為時過早。