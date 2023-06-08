新北教育局開鍘！板橋私幼女師對童餵藥 幼兒園設立許可即起廢止
新北市板橋區某私立幼兒園驚傳有老師對園內幼兒餵食安眠藥物，家長到醫院檢驗後，發現孩童報告顯示含有「巴比妥」藥物殘，檢警今（8）日清晨6時許，突然前往幼兒園及園長、老師等人住處，發動2次搜索及約談；新北市政府教育局也啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務，協助有意願家長，由新北市立土城醫院醫檢人員到幼兒園採檢，目前共有28名幼童完成藥物殘留採檢，並等待檢驗結果，並宣佈即日起廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。
記者林莞茜／綜合報導
新北市政府教育局表示，全案配合檢警偵辦，並已積極媒合協助安置幼童，目前全幼兒園有67名幼童，其中12名幼童家長已帶孩子檢驗藥物殘留，另28名有意願家長，已由土城醫院醫檢人員到幼兒園採檢完成。
此外，該幼兒園傳出7月底歇業，新北市教育部表示，主因為房東不續租給幼兒園，因此本來餵藥疑案爆發前，就要關園，並同步宣布，為確保幼兒權益與健康，即日起廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。
教育局強調，後續會監督幼兒園承擔相關法律責任及賠償。遭指控的教保員已停職接受調查，若查證屬實將嚴懲涉案教師，依教保服務人員條例，最重可裁處新台幣60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。