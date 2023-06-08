Popu Lady宇珊點頭嫁了！生日曝喜訊 罕公開交往4年帥男友模樣
女團Popu Lady由洪詩、大元、寶兒、庭萱、宇珊組成，團體在與前東家合約到期後，單飛不解散，各自在演藝圈發展，其中宇珊從出道時就以自然、爽朗的個性為人所知，最近在主持上有不錯的表現，而就在今（8）日稍早，同時也是她生日當天，公布被交往4年男友求婚的好消息，而男友的模樣也跟著曝光
記者吳雨婕/綜合報導
正在日本東京旅遊的宇珊，今天在IG曬出被求婚的照片，第一張男友視角照片裡，背景是在東京迪士尼樂園，她頭上戴著米老鼠耳朵的髮箍，穿著牛仔背心，伸出手握著男友的手，左手那枚超大鑽戒閃閃發光；第二張照片則是鑽戒的近照，引人注意的是鑽戒還是愛心形狀，非常浪漫，後頭則是男友的身影。
宇珊發文標記男友，並提到：「他是我認識過最善良、最單純的人，但我想，這次是他用盡畢生的心機，並且耗時兩年才完成的任務，雖然被媽咪跟他自己破梗三次，驚喜差點都習慣了。」接著笑說：「哈哈好啦！我被求婚囉！好害羞，但我等很久了啦！祝我生日快樂，我的願望已經實現囉！」文末則是俏皮地表示「yesido（我願意）」、「是露營的時候」、「但他什麼都沒拍沒記錄」、「我也可以不承認喔」，字句中滿是甜蜜。
貼文公開後，宇珊的演藝圈好友們紛紛留言恭喜、祝福，袁艾菲留言：「哇！恭喜！人妻俱樂部等你。」寶兒表示：「史上破梗最多次，在迪士尼生日快樂好讚，恭喜你們～～」事實上，宇珊與男友交往4年，感情穩定，去年就曾透露小倆口已經買好戒指，還坦言沒特別避孕，希望能有小孩。