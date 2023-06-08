美國商會憂能源轉型進度落後 政院：能源供應充足、會持續精進
台灣美國商會昨日發公布「2023台灣白皮書」，針對能源部分，商會說明台灣再生能源發展進度遠遠落後，呼籲台灣政府要確保供電充裕，才能吸引外商深耕台灣。對此行政院發言人林子倫今（8）日說明，歡迎並感謝這些建議，提及總統蔡英文2016年起指示盡全力加速能源轉型與發展綠能，再生能源現今已進入穩健成長期，強調台灣能源供應是是充足的，「政府持續精進各項措施讓大家放心。」
記者陳威叡／台北報導
台灣美國商會昨發布「2023台灣白皮書」，提及台灣自從決定逐步廢核以來，未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發，直言台灣雖然力求大幅調整能源結構，但是進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全，呼籲政府應提出更具體規劃藍圖。
對此林子倫指出，歡迎並感謝這些建議，提及世界各國近年來加碼頭投資台灣，政府確保台海和平與印太地區穩定讓大家安定投資，在能源供應方面，因應世界淨零碳排與永續能源目標，總統蔡英文在2016年指示各單位，盡全力加速能源轉型與發展綠能。
林子倫說，再生能源已進入穩健成長期，包含離岸風電、太陽能水力發電等，供應比例日益增加，強調台灣能源供應是充足的，政府會持續增加供應企業所需綠能發電，包含地熱發展、加速電網升級與強化電網韌性，確保供電更加穩定，「台灣好、世界才會更好」，持續歡迎世界各國企業加碼投資台灣，政府也會持續精進各項措施讓大家放心。