新北幼兒園強餵安眠藥　9童檢出3級毒品「巴比妥」！醫曝嚴重危害

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒科醫學會副秘書長、醫師歐良修先前在立委王婉諭舉辦的記者會上表示，巴比妥為治療癲癇、失眠的藥物，屬於中樞神經抑制劑，短期使用會造成嗜睡、精神恍惚；長期使用可能會有注意力不集中、嗜睡、記憶力和判斷力減退等情形。他提到，5歲以下孩童可能因為腎臟、肝臟還未發育完全，影響藥物代謝情形，不論是何種處方藥，都不應擅自餵食。
法務部資訊也指出，巴比妥、苯二氮平類皆屬於中樞神經抑制劑（鎮靜安眠劑），依據「管制藥品管理條例」及「毒品危害防制條例」，巴比妥屬於三級管制藥品、三級毒品，使用者容易對此藥物產生生理依賴性，服用過量可能致死。而苯二氮平類則屬四級毒品，長期使用也會產生依賴性，且出現嗜睡、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。
對此，新北市教育局回應，已媒合土城醫院，啟動到園檢驗專案，同時提供榮總檢驗窗口給家長。該園所預計將在7月底歇業，若經調查屬實，將依「教保服務人員條例」予以從嚴裁處，行為人最重可裁處60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。
不過，兒科醫師林智崴指出，醫生連極度安全的抗組織胺對孩子的嗜睡副作用都要斟酌再三，幼兒園竟隨便餵安眠藥，痛罵「半夜不會睡不著覺嗎？」也點出「巴比妥或BZD類藥物都屬於管制藥品」，質疑園方取得的管道，要求相關單位「用力查起來」。
醫師杜承哲昨（7）也在臉書批評，指幼童被餵安眠藥事件歷經22多天，新北市政府終於肯全面對幼童採檢，痛批「過22天只驗血，就叫做打假球」，直言應該要「為孩子檢驗頭髮的殘餘藥物反應」，才更能掌握造成傷害的範圍。
新北地檢署為了釐清案情，今日清晨6時，指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，全案目前仍在調查中。