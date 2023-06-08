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新北幼兒園強餵安眠藥　9童檢出3級毒品「巴比妥」！醫曝嚴重危害

▲新北市板橋區某私立幼兒園疑餵食幼童吃安眠藥，至少9童被檢出3級毒品「巴比妥」殘留。醫師指短期會造成嗜睡，過量會致死。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）
▲新北市板橋區某私立幼兒園疑餵食幼童吃安眠藥，至少9童被檢出3級毒品「巴比妥」殘留。醫師指短期會造成嗜睡，過量會致死。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

新北市板橋區某私立幼兒園日前疑發生老師餵幼童安眠藥案，目前已有17名家長報案，至少9名孩子身上驗出「巴比妥（Barbiturates）」及「苯二氮平類（Benzodiazepines）」等藥物殘留，此事引發高度關注。兒科醫師直指，短期會造成嗜睡、精神恍惚，長期出現注意力不集中、記憶力和判斷力減退。服用過量可能致死，也有成癮的可能。

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不少受害家長在臉書「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」分享孩子遭遇說，「孩子常精力旺盛不愛睡覺，卻經常反應在學校都睡不飽，脾氣異常暴躁，夜晚常驚醒，甚至有自殘現象，抗拒上學」、「孩子就讀期間性格大變，易怒且出現自殘行為（扯髮、捶捏打自己），幾乎每晚做惡夢大哭大叫」，而這些異常都在離校後，開始慢慢好轉起來。

▲至少有9童被檢出「巴比妥」、「苯二氮平類」殘留。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）
▲至少有9童被檢出「巴比妥」、「苯二氮平類」殘留。（圖／翻攝板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟臉書）
兒科醫學會副秘書長、醫師歐良修先前在立委王婉諭舉辦的記者會上表示，巴比妥為治療癲癇、失眠的藥物，屬於中樞神經抑制劑，短期使用會造成嗜睡、精神恍惚；長期使用可能會有注意力不集中、嗜睡、記憶力和判斷力減退等情形。他提到，5歲以下孩童可能因為腎臟、肝臟還未發育完全，影響藥物代謝情形，不論是何種處方藥，都不應擅自餵食。

法務部資訊也指出，巴比妥、苯二氮平類皆屬於中樞神經抑制劑（鎮靜安眠劑），依據「管制藥品管理條例」及「毒品危害防制條例」，巴比妥屬於三級管制藥品、三級毒品，使用者容易對此藥物產生生理依賴性，服用過量可能致死。而苯二氮平類則屬四級毒品，長期使用也會產生依賴性，且出現嗜睡、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。

對此，新北市教育局回應，已媒合土城醫院，啟動到園檢驗專案，同時提供榮總檢驗窗口給家長。該園所預計將在7月底歇業，若經調查屬實，將依「教保服務人員條例」予以從嚴裁處，行為人最重可裁處60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。

不過，兒科醫師林智崴指出，醫生連極度安全的抗組織胺對孩子的嗜睡副作用都要斟酌再三，幼兒園竟隨便餵安眠藥，痛罵「半夜不會睡不著覺嗎？」也點出「巴比妥或BZD類藥物都屬於管制藥品」，質疑園方取得的管道，要求相關單位「用力查起來」。

醫師杜承哲昨（7）也在臉書批評，指幼童被餵安眠藥事件歷經22多天，新北市政府終於肯全面對幼童採檢，痛批「過22天只驗血，就叫做打假球」，直言應該要「為孩子檢驗頭髮的殘餘藥物反應」，才更能掌握造成傷害的範圍。

新北地檢署為了釐清案情，今日清晨6時，指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，並約談幼兒園園長、老師共8人，全案目前仍在調查中。

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