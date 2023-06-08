南部粽、北部粽誰好吃？foodpanda公開外送數據：台灣人就愛這味
每年端午節總會掀起一股南北粽戰爭，foodpanda用平台大數據公開台灣消費者選粽秘辛，南部人要得意的笑了！根據foodpanda統計，一年光是端午節前後就可售出近10萬顆粽子，相當於 200 座台北 101 大樓的高度，可見粽子受歡迎程度，近一步查看喜好，冷凍粽以南部粽為銷售排行榜第一名，其次則是湖州粽、北部粽。為了再搶一波銷量，foodpanda推出買粽子送醬料，6月17日至18日滿 599 元享7.5折優惠。
記者周淑萍/綜合報導
端午節快到，foodpanda今（6）日公布平台粽子銷量，意外發現，台灣人超愛吃粽子，光是端午節前後平台就能賣出近 10 萬顆粽子，佔了粽子年度銷量3成，透過訂單數據觀察，粽子訂購量高峰仍為端午節當天，第二、三名則分別為端午節前一天與前兩天。同時針對「南北粽之戰」，foodpanda後台外送數據調查，生鮮雜貨的冷凍粽子銷量，南部粽為銷售排行榜第一名，北部粽還不敵潮州粽，北部粽排名第三，顯示台灣人不分南北，對於南部粽的喜愛程度更高一些。
今年 pandamart 熊貓超市集結了多家名店粽，像是「紅豆食府」、「呷七碗」，以及南門市場老牌店家等，foodpanda 美食外送則有「玉欣珍傳統美食坊」、「阿桐阿寶四神湯」、「劉家粽子」、「阿嬤碗粿」、「阿巧肉粽店」等可選擇。端午節 pandamart 熊貓超市推出期間限定優惠，6 月 17 日至 18 日輸入優惠碼「買菜六」，滿 599元即可享有 7.5 折優惠，最高折 500 元；另外促銷組合，包含買粽子送醬料、飲料、加湯優惠等。