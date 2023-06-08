NBA總冠軍賽／金塊菜鳥Braun末節大爆發　主帥直言「不像新秀」

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賽後金塊總教練Michael Malone對於自家菜鳥讚不絕口，「我認為他的表現很棒，看起來不像一名新秀，很有侵略性、身體強壯、非常自信，他替補出賽展現出非常強的影響力。」
在季後賽迄今為止的18場比賽中，Braun一直處於輪換陣容當中，對於一名新秀來說並不容易，這說明這名球員很特別。Malone稱讚前者是個贏家，在所有級別的比賽中都贏過冠軍，「他整年都做好了準備，無論是精神上、身體上還是情緒上，這孩子表現總是很平穩，非常冷靜和鎮定的年輕人。今晚，我能感覺到他身上散發出來的自信，展現很多身體上的侵略性，他讓我們能在區域聯防中做出反應。」
而Braun則是謙虛的表示，與Jokic和Murray一起打球非常簡單，「他們總能做出正確的決定，我的工作就是在叫到我的名字時做好準備。與這兩人打球，你就是做好接球的準備就行了。」
Braun今晚很多得分都是來自於上籃，他認為自己從Aaron Gordon的比賽中學習到很多，特別是在於接球和場上移動方式，後者在和Jokic以及Murray的搭檔上更有經驗。
顯然金塊並沒有預期到Braun今晚在進攻端的貢獻，球隊在此前更要求他在籃板以及防守上給予球隊幫助。不過今天他站出來之後，在接下來的系列賽，丹佛將增加一名可以信賴的得分手。
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