柯文哲釣魚台論述遭藍綠齊轟 柯競辦：會捍衛國家主權
台灣民眾黨主席柯文哲接受日媒專訪時稱「台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以」，引發藍綠抨擊國際常識嚴重不足、不做功課、輕蔑主權。對此，柯文哲競選辦公室今（8）日表示，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛國家主權，只是也必須從現實出發且兼顧台灣漁民的民生需求，並把握機會在日本主流媒體上，為台灣漁民發聲。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨立法院黨團記者會今日舉行記者會，立委林靜儀表示，在釣魚台主權上，柯文哲自己不在乎主權、輕蔑主權議題，把漁民拖進去幹嘛，不要把台灣所有漁民講成只在乎經濟而已；如果真的要捕魚，國家沒有主權的話，不僅沒辦法跟別人談，「海巡都沒辦法保護你」。如果一個要選總統的人，國際禮儀、國際關係或政治角色都不懂，這樣怎麼當總統，其他國家會怎麼看。
國民黨立法院黨團則質疑柯文哲的國際常識嚴重不足，國民黨總召曾銘宗表示，柯文哲在訪日前，沒有好好做功課。2013年簽署台日漁業協定，台日在重疊海域擱置爭議，雙方漁民都可以捕魚，柯文哲的國際常識嚴重不足。全民都想要確保中華民國的領土主權，「想問問柯文哲為什麼不想要，不曉得柯文哲怎麼會講出這種莫名其妙的話？」
柯文哲競辦發言人陳智菡透過臉書表示，NHK專訪從日文再翻譯成中文，是指一般台灣漁民希望可以在那裡捕魚。應該先解決沒有爭議的部分，有爭議的部分之後再處理。柯文哲明確提到希望日本政府予以回應，讓台灣漁船可以便於在周圍海域捕魚。
陳智菡表示，「然而經過標題掐頭去尾，竟變成台灣不要這塊土地！！」柯文哲身為總統候選人會堅持捍衛國家主權，只是他也必須從現實出發，兼顧台灣漁民的民生需求，並把握機會在日本主流媒體上，為台灣漁民發聲。