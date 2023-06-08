藍議員要求南門中繼市場續用　諷數位部「數錢發財部」

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王欣儀表示，南門市場預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，北市府原先規劃南門市場搬遷後要給東門市場進駐使用，但中央租約到期後打算將這塊地收回，未來改成NCC及數發部辦公廳舍，目前沒有詳細的規劃與流程，也不願續租給北市府，還要在旁邊興建一個東門中繼市場，她質疑中央花錢如流水，不把人民的錢當錢。
楊植斗批，數位部根本是「數錢發財部」，時任行政院長、現任民進黨主席賴清德已經核定，這個中繼市場原先就是要讓南門、東門市場使用，如今卻背棄承諾，在市場改建及網軍總部間毫不猶豫選擇蓋建網軍總部，令人遺憾。
東門市場在地文祥里長說，東門市場改建迫在眉睫，已經延宕好幾年，南門已改建兩次，東門市場卻還是破破舊舊的鐵皮屋，她認為，前朝市府也承諾南門用完給東門用，市場改建大約需要4年，希望中央能延緩，讓東門市場改建完成後，在做其他規劃。
北市產發局長陳俊安說明，北市府原先規劃有南門中繼市場搬遷後讓東門市場沿用，也多次函詢中央，直到最近一次函詢，中央6月回覆北市府，該地要作為機關用地，婉拒北市府繼續租用，未來也會持續和中央溝通，也會多方討論其他做法，避免造成非必要浪費。
台北市長蔣萬安接受媒體聯訪表示，中繼市場是國產署管轄，行政院已規劃留供國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會作為辦公廳舍，所以年底租約到期將不再續租。
蔣萬安指出，已在尋找其他土地作為中繼市場用地，並召開說明會聽取在地聲音，同時持續與中央探詢續租的可能性。