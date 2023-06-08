賴清德認黨內觀念不足　下令三機制「建立性平友善工作環境」

藍議員要求南門中繼市場續用　諷數位部「數錢發財部」

▲大安區立法委員參選人羅智強、藍營議員今天召開記者會，要求中央不要將華光特二土地收回。（圖／記者邱新博攝）
▲大安區立法委員參選人羅智強、藍營議員今天召開記者會，要求中央不要將華光特二土地收回。（圖／記者邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

南門市場大樓將在9月下旬啟用，市場預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，台北市府原先規劃原地供東門市場改建使用，但中央6月卻回函說明該地要依計畫供NCC、數位部興建聯合辦公大樓。藍營議員與在地里長今（8）日天開記者會痛批，已經花了1.8億蓋了一座，卻還要花幾千萬另蓋中繼市場，不把人民的錢當錢。台北市長蔣萬安則說，會持續與中央溝通。

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國民黨台北市議員楊植斗、王欣儀及中正區文祥里里長李淑珍等人今天上午到南門中繼市場前陳情，指出此中繼市場為市府向國產署租用，租約至今年底為止，但緊接著要改建的東門市場也需要中繼市場，呼籲市府延長和國產署的租約。

王欣儀表示，南門市場預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，北市府原先規劃南門市場搬遷後要給東門市場進駐使用，但中央租約到期後打算將這塊地收回，未來改成NCC及數發部辦公廳舍，目前沒有詳細的規劃與流程，也不願續租給北市府，還要在旁邊興建一個東門中繼市場，她質疑中央花錢如流水，不把人民的錢當錢。

楊植斗批，數位部根本是「數錢發財部」，時任行政院長、現任民進黨主席賴清德已經核定，這個中繼市場原先就是要讓南門、東門市場使用，如今卻背棄承諾，在市場改建及網軍總部間毫不猶豫選擇蓋建網軍總部，令人遺憾。

東門市場在地文祥里長說，東門市場改建迫在眉睫，已經延宕好幾年，南門已改建兩次，東門市場卻還是破破舊舊的鐵皮屋，她認為，前朝市府也承諾南門用完給東門用，市場改建大約需要4年，希望中央能延緩，讓東門市場改建完成後，在做其他規劃。

北市產發局長陳俊安說明，北市府原先規劃有南門中繼市場搬遷後讓東門市場沿用，也多次函詢中央，直到最近一次函詢，中央6月回覆北市府，該地要作為機關用地，婉拒北市府繼續租用，未來也會持續和中央溝通，也會多方討論其他做法，避免造成非必要浪費。

台北市長蔣萬安接受媒體聯訪表示，中繼市場是國產署管轄，行政院已規劃留供國家通訊傳播委員會、數位發展部等部會作為辦公廳舍，所以年底租約到期將不再續租。

蔣萬安指出，已在尋找其他土地作為中繼市場用地，並召開說明會聽取在地聲音，同時持續與中央探詢續租的可能性。

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