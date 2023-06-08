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加拿大野火霧霾籠罩紐約　百老匯表演取消、Google員工在家上班

▲加拿大發生數百起森林野火，濃煙往南飄散，紐約市天空被混濁的橘黃色霧霾籠罩，空氣品質十分糟糕。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大發生數百起森林野火，濃煙往南飄散，紐約市天空被混濁的橘黃色霧霾籠罩，空氣品質十分糟糕。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

加拿大近日發生數百起森林野火，濃煙往南飄散，美國東岸首當其衝，數十個州發出空氣品質警報，尤其紐約市，天空被混濁的橘黃色霧霾籠罩，日光都遭到遮蔽，許多高樓隱身在煙霧中幾乎完全看不見。紐約公立學校紛紛停課，還有百老匯演員因呼吸困難退場，還有表演臨時被取消，Google也通知員工在家上班。

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綜合外媒報導，由於野火濃煙肆虐，空氣品質非常惡劣，紐約與費城地區的航班平均因此延誤半小時，紐約洋基隊的比賽推遲到隔天，甚至在室內場館舉行的WNBA女子籃球賽也將比賽延期，本來要在週三舉行的一場路跑活動也臨時取消。

演員茱蒂康默（Jodie Comer）原訂在百老匯演出，但上台3分鐘後因為「呼吸困難」退場，被迫由其他演員代替她表演。而另一場百老匯舞台劇，則乾脆在開演前數小時緊急宣布取消。劇場發言人表示，由於紐約市危險的空氣品質，導致藝術家無法表演。而Google也表示，已經通知紐約和加拿大的員工在家上班。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）呼籲民眾非必要盡量減少戶外活動，尤其是長者與兒童、或是患有心臟與呼吸系統疾病的人，最好待在家裡。美國總統拜登也在推特發文提醒，要民眾注意各地方政府的建議，保護自己與家人，度過這次的空氣污染危機。

根據美國環保署（EPA）的空氣品質指數，紐約市、雪城（Syracuse）等地，7日都曾經觀測到指數超過400，紐約更一度出現484的誇張數字。空氣品質指數數字越小代表空氣越好，300以上就已經屬於「危險」。以懸浮微粒（PM2.5）當指標的話，紐約7日下午空氣中測到303.3微克/立方公尺，做為對照，倫敦當時測到的數字是9.4微克/立方公尺，而世界衛生組織建議應該保持在5微克/立方公尺，才符合良好水準。

加拿大野火今年特別嚴重，迄今為止燃燒面積已經超過380萬公頃，400多處森林大火已導致全國2萬人無家可歸，其中239處野火被標誌為失控，專家直言今年的野火季前所未見，但隨著全球暖化、氣候變遷，過去認為屬於極端事件的強烈森林火災，很可能就是人們必須習慣適應的新現實。

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