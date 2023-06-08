新北幼兒園疑餵安眠藥！總公司致歉停止合作　教育局：開罰15萬元

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今天在新北地檢署婦幼專組檢察官指揮下，警方發動第2波搜索，先前往幼兒園園長、老師共8人的家中搜索，並隨後以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧。
新北市教育局指出，由於房東不續租給幼兒園，業者在該案爆發前，本來就決定7月底歇業，但是為了為確保幼兒權益與健康，教育局即日起廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。
幼稚園總公司「事件聲明書」全文如下：
近期媒體報導，有家長提出本公司加盟幼兒園疑有老師餵食孩童不明藥物事件，該事件已進入司法調查中，相待釐清，但我們了解相關報導將造成家長們的擔憂與不安，對此我們深感抱歉！
企業守法令及商業倫理規範，是基本的社會責任，該事件在司法偵辦中，但身為堅持教育理念與教學品質之教育機構，提出下列四點回應：
一、事實與真相待司法機關釐，該幼兒園加盟者自主經營,但因其與本公司有教學及品牌之合作，為避免相關爭議波及一線辛勤服務家長與孩子的眾多幼兒園及教師，本公司將暫緩並停止與該加盟園之品牌及教學合作，並對該幼兒園負責人及事件老師追究一切可能的法律責任及相關賠償。
二、真相釐清前，本公司也深受事件波及，但事件已影響孩子就學，本公司善盡企業社會責任，將積極配合新北市教育局有關學員後之安置舉措施，積極協助受此事件影響之家長，落實各幼生安置工作。
三、本公司深刻檢討，就相關預防措施進行檢視並檢討改進，務必讓孩子受到重視和保護。守護孩子是我們責無旁貸的使命，維護孩子們的健康與安全是我們最優先的責任！
四、同時，也向所有在第一線辛勤服務的經營者教職同仁致上敬意與謝意！我們知道，教育工作者一直以來最重要使命就是守護孩子的健康與安全，我們不捨讓用心守護孩子的各位蒙受事件波及，但也請各位繼續堅守教育初心，用良好的教學和服務維繫眾多家長對我們的信心和支持，謝謝各位，我們一起加油！
我們能做得更好，今後不論司法調查結果如何，本公司都誠心接受社會各界的檢視和指教。在教育工作上將更為升級，期待我們能成長為社會各界所指教與期盼的教育機構。再次為驚擾各界感到抱歉，也謝謝在此次事件中支持我們的各方賢達、老師及家長，非常感謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110