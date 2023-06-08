平均地權修法要選好口碑 科技新貴聚焦富堡菁英滙

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綜觀大台北生活圈，A7重劃區已有成熟華亞科技園區、郵政物流園區與樂善園區，還有45公頃產業專開發用地，並與周邊A8、A9林口新創園區、媒體產業園區等五大園區串連，係由中央政府主導挹注千億開發動能，更可運用機捷、國道帶動就業人口紅利，有望複製內湖、南軟產業群聚效應，形成以捷運站為核心的新興科技城市。
A7站前核心點的其中「富堡菁英滙」，距離華亞科技園區、樂善科技園區以及郵政物流園區僅約400米，其中附近的文青國中小更是指標國際化雙語學校，除有產業、交通機能外，更是黃金學區，將能滿足大多數青年的成家就業需求，未來更有串聯A7捷運站與中心商業區空橋規劃，讓通行動線更便利。
該案由號稱「林口零負評建商」之稱的「富堡開發建設」投資興建，因注重建築品質與售後服務，一開案即受關注。值得一提的是，該建商自教育起家，這次推案特別與青鳥文化聯手，在「富堡菁英滙」接待會館打造全台第二座青鳥圖書館，完工後社區內就會有一座專屬的青鳥圖書館誕生，館藏2千冊書籍由青鳥文化精選，並結合交誼廳，成為具有人文風情的咖啡書齋。
「富堡菁英滙」規劃為地下5層、地上28層的擎天指標建築，不僅外觀由崗石打造，更導入雙制音與雙耐震結構工程與建材，要讓住戶住得更安心。