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平均地權修法要選好口碑 科技新貴聚焦富堡菁英滙

▲平均地權條例上路後，有誠信的優質口碑建案，更能受市場青睞。（圖／品牌提供）
▲平均地權條例上路後，有誠信的優質口碑建案，更能受市場青睞。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

《平均地權條例》上線在即，預售屋市場未來將出現物競天擇的正面效應，具備潛在發展利基的區域，以及能滿足剛性需求的誠信口碑建商個案，更能受到消費者青睞，其中桃園龜山A7重劃區，具備機場捷運串聯北台灣國門科技走廊優勢，並連結科技、產業、物流、新創、媒體等五大產業等千億開發，可望磁吸新一代科技新貴移居。

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外界預估《平均地權條例》最晚今年7月上路，禁止預售屋轉售的新規，促使預售市場生態大洗牌，專家認為，體質好、品質好、有口碑的誠信建商將脫穎，逐漸淘汰不良個案或建商，特別是具潛在發展利因的區域，並能符合剛性客需求，最能吸引市場目光。

▲A7重劃區具備產業聚落題材，可望磁吸科技新貴。（圖／品牌提供）
▲A7重劃區具備產業聚落題材，可望磁吸科技新貴。（圖／品牌提供）
綜觀大台北生活圈，A7重劃區已有成熟華亞科技園區、郵政物流園區與樂善園區，還有45公頃產業專開發用地，並與周邊A8、A9林口新創園區、媒體產業園區等五大園區串連，係由中央政府主導挹注千億開發動能，更可運用機捷、國道帶動就業人口紅利，有望複製內湖、南軟產業群聚效應，形成以捷運站為核心的新興科技城市。

A7站前核心點的其中「富堡菁英滙」，距離華亞科技園區、樂善科技園區以及郵政物流園區僅約400米，其中附近的文青國中小更是指標國際化雙語學校，除有產業、交通機能外，更是黃金學區，將能滿足大多數青年的成家就業需求，未來更有串聯A7捷運站與中心商業區空橋規劃，讓通行動線更便利。

▲A7具備科技園區、交通等優勢，並匯聚開發，住宅需求強勁。（圖／品牌提供）
▲A7具備科技園區、交通等優勢，並匯聚開發，住宅需求強勁。（圖／品牌提供）
該案由號稱「林口零負評建商」之稱的「富堡開發建設」投資興建，因注重建築品質與售後服務，一開案即受關注。值得一提的是，該建商自教育起家，這次推案特別與青鳥文化聯手，在「富堡菁英滙」接待會館打造全台第二座青鳥圖書館，完工後社區內就會有一座專屬的青鳥圖書館誕生，館藏2千冊書籍由青鳥文化精選，並結合交誼廳，成為具有人文風情的咖啡書齋。

「富堡菁英滙」規劃為地下5層、地上28層的擎天指標建築，不僅外觀由崗石打造，更導入雙制音與雙耐震結構工程與建材，要讓住戶住得更安心。

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