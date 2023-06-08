新住民創業「麻利蓮夢滷」　獲移民署築夢計畫獎金

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付宇女士回憶自己正值青春洋溢20歲時，在中國經營美容美髮店時認識來自宜蘭的先生，兩人交往不到一年就決定共結連理，105年與先生攜手返台創業。初期在高雄從事炸雞品牌的生意，歷經兩年打拼，最終以負債500萬元結束營業。
夫妻為了還債而暫時分隔兩地，付宇女士隻身帶著兩個小孩在宜蘭生活，正當心中感到孤單無助之時，飲食成了她最好的朋友，透過餐飲抒發自己對於家鄉的思念，尤以麻辣滷味是她最喜歡的家鄉小吃，經過半年的努力研發，終於成功做出夢寐以求的家鄉滷味，進而建立「麻利蓮夢滷」品牌，並且於111年12月在宜蘭市區成立第一家實體店。
付宇女士感謝宜蘭縣服務站的協助，幫助她成功獲得築夢計畫創業與行銷組獎金。雖然築夢過程辛苦繁瑣，但想到行動餐車日後能夠照顧扶持更多的新住民朋友，以及大家一起共同努力的初衷，內心的喜悅是無以言喻的。分享會在麻利蓮夢滷味店店門口舉行，當日近20位新住民及附近里民一起共襄盛舉。新住民丁克清女士表示，自己很喜歡吃辣，而麻利蓮夢滷是最具正宗家鄉味的滷味，值得推薦給親朋好友來品嚐。另一方面，自己剛開始經營「丁掌櫃衢州烤餅」，因此將會向付宇女士仿傚學習，期許自己也創業成功。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，付宇女士一步一腳印，成功實現自我價值，並以「麻利蓮夢滷行動餐車」照顧扶持更多新住民朋友，祝福付宇女士的事業蒸蒸日上！同時也期許未來能夠有更多的新住民及其子女勇敢追求夢想，共築在台美好生活。 此外，為瞭解在台新住民相關生活狀況及服務需求，內政部移民署將於112年6月至10月進行「112年新住民生活需求調查」，在此呼籲受訪新住民能配合調查訪問，並表達生活需求內容，以作為未來政府政策規劃參考。如有相關疑問，請洽執行單位典通股份有限公司（電話：02-23315133分機601至604），或移民署（電話：02-23889393分機2370）洽詢確認。