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NBA總冠軍賽／熱火夾擊Murray如何解？金塊主帥：不要讓Jokic下場

▲金塊主帥Michael Malone。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主帥Michael Malone。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（8）日在總冠軍賽G3以109:94擊敗邁阿密熱火，Jamal Murray和Nikola Jokic皆拿到了「30分大三元」的數據，本場比賽在末節面對熱火球員在擋拆時的夾擊也處理得當。自家球星能力如此出色，總教練Michael Malone賽後也開玩笑說，要讓Jokic在未來的下半場都打滿24分鐘。

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在這場比賽中，熱火再次在第四節給金塊出新的考題，他們並沒有一開始就用常規的區域防守，而是在第一回合就在Jokic和Murray擋拆時，選擇激進的夾擊（Blitz）後者，並且成功造成失誤。

不過之後Murray在這方面有所應對，他會將球導回去給Jokic，重新設置；或是傳給Christian Braun，讓他完成空切、去運作多打少的回合，成功化解對方的防守戰術意圖。

當談到這些回合對於比賽的影響時，Malone直言自己觀察到一些事，「通常當Nikola在場下時，這事（Murray被包夾）更有可能發生。 我不知道你們有沒有注意到，Jokic今天在下半場沒有休息。 所以當我在賽後祝賀他拿下32分10助攻21籃板的表現時，我和他說『也許我們找到了解決方式了，你可能不會在剩餘系列賽的下半場被換下去休息』。」

在開了一個幽默的玩笑後，Malone表示，熱火通常只會在Jokic在場下時這樣做的原因，在於兩個人上去夾擊，Murray可以把球交給Jokic，後者是很棒的中距離投籃手；或是送球給Aaron Gordon和Jeff Green等重型前鋒完成終結；或是傳給射手投外線，會有很多處理的方式。」

Malone也稱讚Murray很好的適應了對方防守自己的方式，直言「這就是你期待從自己先發控球後衛那裡看到的表現」。

而對此Jokic則則是稱讚熱火的防守十分具有侵略性，會去阻斷傳球路線，或給予後衛非常大的壓力，即使守區域聯防所有人也不停的移動，「然後突然間他們決定夾擊Jamal，這就是為什麼這支球隊如此危險，他們用這種方式影響比賽，改變比賽的勢頭和節奏。」

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