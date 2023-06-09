整理成師4／整理師市場品質良莠不齊　如何防踩雷？

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不過對低價搶市的做法，《Re Life》共同創辦人Blair認為影響的是整體市場品質「當不了解的人發現有300塊的也有1000塊的，他們可能就會傾向先從300塊試試看，可是假設他推出的東西不是真的很完整很成熟，甚至沒有那麽專業的話，一定會影響更上面的」。
雖然低價不代表品質打折，但收納市場良莠不齊的現況，Blair也很有感「我一開始感受到這件事情是，當清潔公司也說有整理收納服務，但這些人到底有沒有受過培訓等等，這我就比較不確定」Blair婉轉地指出，當到府收納作為商品販賣時，相較於全職整理師，他認為單純上課、通過考試的業餘或兼職整理師的服務還是不足以商品化。Blair舉例近期看過整理師收納的誇張案例，是連客戶都看不下去「我們大抽屜如果要放衣服的話，中間小分格會看起來更整齊，可是上一個施作的人居然拿塑膠袋做分隔，是我們絕對不會這樣做，因為塑膠袋是軟的，你一件衣服拿起來，收好的狀態就會毀掉了」。
Re Life共同創辦人末羊子分享自己接案，不時也會遇到客戶抱怨遇過不適合整理師的經驗，包括有公司或團隊執著於既定的SOP而拉長工作時間，或雙方溝通不足「他們可能太新手了，或是溝通流程、時間不夠、或專業度的問題，沒有辦法溝通的很完善，最後就會調整出來不是屋主想要的樣子。」末羊子認為這都會讓客戶對整理師整體的專業形象打折扣。
雖然日本、美國到國內都有整理收納的課程和認證，但不同於美甲師有國家技術士證照檢定，整理師在台灣尚未有官方認定的檢定機制，也因此，有人質疑整理師的專業程度以及「整理」是否足以被視為一門專業，討論板上有網友直接開嗆「老實說我很看不起這種沒專業認定就自稱為師的行業」、「可以自稱整理員、整理士、整理人、（下略） ，感覺就是想要名字好聽，充專業形象來行銷」；或是原本有意轉職整理師的網友分享打退堂鼓的原因「我也覺得台灣沒有國家的認證，卻自稱「師」 而且課程費用我看了也是覺得很⋯ 總之諸多原因，讓我對這一職業放棄，除非台灣先有國家認證可以取得」。
「因為整理產業在中國已經很蓬勃完整，那邊都將這個專業的人員稱作整理師，所以台灣也就漸漸這樣稱呼」Youtuber同時也是整理師的末羊子解釋，目前常用的整理師、收納師稱呼都來自對岸，但如果政府有意正名或制定官方認證制度，她也樂見整理師在台灣邁向更有制度的方向。但從網友的顧慮可看出，一般消費者還是難以分辨整理師的專業程度，該怎麼樣避免踩雷？居家診聊室行銷組長黃恩頡建議消費者可以多比較不同的公司或整理師，包括比較改造前後的照片或影片，尋找自己喜歡的風格「像有些人就會特別擅長幫客戶篩選物品，有些人專長是擺的很漂亮，或有些人專長是速度很快等等」。
▲L小姐家中雜物櫃整理前（上圖）和整理後（下圖）差異。（圖／記者康仲誠攝，2023.05.12）
獨立接案的整理師小慈也發現有些客戶的喜好無關整理師的專業程度，而是客戶對整理的期待有所不同，「業界曾聽說一位委託人，找過不同的整理師都覺得不滿意，結果他喜歡的是初出茅廬的整理師。後來才知道原來委託人的期待是希望有人聽他說話」。因此預約整理師前除了多做功課外，找出自己的整理步調或喜好，也是篩選整理師的方法之一。
固定預約整理師到府的L小姐建議事前跟整理師充分溝通，以及談好需求很重要，另外她也建議新手可以提前確認物品去留「你可以先自己先看過到底自己有什麽東西，然後等整理師進來，你就可以更明確的說『好，我要丟這個，我要留這個』，這樣子就加速彼此的腳步跟時間」。針對物品量大的客戶，整理師姿虹建議委託人做好「願意捨棄物品」的心理準備，要不然砸錢後看見的成果可能只是排整齊「我們發現很多客戶腦中會有一個美好生活的雛形，可是這中間的過程是需要有所取捨，不願意取捨的情況下，物品就會占了最大的空間」。
剛整理完櫃子的L小姐，身旁放著剛清出的兩大袋垃圾，他分享自己整理完的改變是開始會在購物當下思考物品對自己的意義「以前出國玩都喜歡買很多小紀念品，當下買來很開心，但可能回來後就會變成小垃圾，好像放在那裡也不是。丟了一開始會覺得『啊 ，有點心痛』，因為都是錢買回來的，可是後來自己開始意識到這樣的狀態以後，就會開始減少買這些小垃圾」。整理師整理的是生活空間，但委託人透過篩選物品的同時認識自己、整理心靈，才是整理背後的魔力所在。