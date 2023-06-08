指控傅崐萁性騷擾！董成瑜首露面「權勢者不自制造成災難」
台劇《八尺門的辯護人》情節涉及外籍幫傭被雇主性騷擾，與監製董成瑜指控遭傅崐萁親吻的遭遇相近，董成瑜今（8）日出席媒體茶敘，談到台灣Me too運動延燒，她表示，「台灣社會太崇尚成功，面對有錢有權的人特別景仰，就會發生一個問題，你會讓有權勢的人以為大家都很喜歡我，大家看到我很崇拜，萬一不能自制就會發生災難。」對於傅崐萁回應「從未利用權力關係對女性性騷擾」，董成瑜表示：「看國民黨自己怎麼處理。」
記者羅凌筠/台北報導
從民進黨黨工開第1槍的性騷擾指控，在台灣掀起相關案件連環爆，董成瑜認為：「這波發言的女性，很多是有權力的人，但是外籍移工、印尼幫傭是一點權力都沒有，被性騷擾被欺壓常常看到，我看到導演寫這個故事很動人，裡面就是台灣真實的人物，我們拍《八尺門》，就是希望大家可以看到這些弱勢的人。」
而演員黃健瑋前作《人選之人╴造浪者》的編劇簡莉穎，也挺身指控作家性騷擾，黃健瑋說：「我覺得應該看待的是如何預防、處置跟輔導，最重要是從性別教育著手，找出原因在哪裡。」像他對女兒性平教育時，也會教導女兒：「這個世上男生的力量比女生多，大部分犯罪是男生引起，男生普遍而言是非常低能，這些力量必須被節制。」