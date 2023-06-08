洗地「落跑市長侯友宜」警帶回查嘸法條 洪申翰：新北戒嚴？
新北市長侯友宜日前獲國民黨徵召參選總統，有學生不滿侯友宜落跑選總統，到新北市府洗地「落跑市長侯友宜」卻被警方帶回，一開始稱是違反《社違法》，但卻查無不法，最後更稱違反《廢棄物清理法》要環保署解釋法條，而環保署正式發函回覆稱不構成違法，為此洪申翰今（8）日痛批新北市府，到底是依什麼法條把學生抓回警局，接下來也想看看會變出什麼法條，來回應到底是用法源依據抓學生，「難不成是《氣候變遷因應法》？」
記者陳威叡／台北報導
對於年輕學生不滿侯友宜參選總統，日前赴新北市府洗地「落跑市長侯友宜」，洪申翰說，學生們帶著乾淨的高壓清水、簍空的字體模型，把人行道上原本的青苔、髒污沖洗乾淨，洗出「落跑市長侯友宜」字樣，未料卻被警方帶回警局，限制言論及人身自由，至今仍找不到法條依據，「侯友宜 ，新北戒嚴嗎？」
洪申翰說，警方一開始先以違反《社維法》第90條，將年輕朋友們依《社維法》第42條帶回警局，但卻查無不法。連警察都心虛知道，年輕朋友根本沒有違法，後來新北市府硬凹，說是違反《廢棄物清理法》第27條，裝傻要環保署解釋法條。
洪申翰指出，環保署今日也正式發函回覆新北市府，解釋年輕朋友以清水清洗地板的行動，根本不構成違反《廢清法》，他反問新北市府到底依什麼法，把這些學生抓回警局？
洪申翰批評，侯友宜真的別再假裝自己有自由民主的DNA，有自由民主DNA的人，不會在沒有法源依據的情況下，把年輕人帶回警局，接下來也想看看會變出什麼法條，來回應到底是用法源依據，來把這些學生抓去警局，「難不成是《氣候變遷因應法》？」