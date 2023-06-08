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柯文哲嗆葛來儀「誰理你啊」　趙怡翔：爆走式外交毫無幫助

▲民眾黨主席柯文哲近日與華府兩岸專家葛來儀互嗆。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲近日與華府兩岸專家葛來儀互嗆。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前分析台灣2024總統大選時稱「北京傾向支持曾往來過的柯文哲」，民眾黨主席柯文哲解讀葛說法應是指「在所有候選人中，他是最能跟中美兩邊溝通的人」，引發雙方唇槍舌戰。曾有駐美經驗的台北市議員趙怡翔今批評，柯的「爆走式」外交對台灣國際處境無幫助。

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對於柯文哲超譯葛來儀的分析，葛來儀日前在推特（Twitter）上說：「No. Can someone tell KP to stop talking about me?」（不，有人可以告訴KP停止談論我嗎？）；但柯文哲卻回應「你不要扯我名字誰理你？她以為自己多重要？」此外，柯文哲接受NHK專訪，提到釣魚台的言論也遭到藍綠夾攻批評。

趙怡翔指出，八年前英國交通部次長克拉瑪爵士（Baroness Kramer）訪台拜訪柯文哲時，致贈一個木頭盒子裝置的英國上議院懷錶。這份禮物僅由議員身份才可取得，是台灣與英國國會關係的友好象徵。

豈料，柯文哲會後笑稱，不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」。這位當年是歷年來最高層級訪台的英國官員，卻事後聲明表示，其實在英國懷錶禮物是珍貴的，但也對此事件感到很抱歉。


趙怡翔說，當年柯文哲是新手市長，即便立刻有外交官員及民代評論此番說詞非常失禮而且不得體，但也有人認為過去身為醫生的柯文哲不清楚國際禮節，較少機會與外賓互動，可以多觀察是否會改進。


但相隔八年，柯文哲已經擔任兩任台北市長，現在也是民調排第二的總統候選人，卻對國際上的基本禮儀依然陌生，對外交工作仍然一頭霧水。柯文哲的「爆走式」外交持續上演中。


趙怡翔表示，先不論葛來儀是台美關係上的重要學者以及美國國務院諮詢的對象，她畢竟也是台灣的長期友人，數十年來都會經常與藍綠互動，從馬英九到蔡英文都會晉見，並經常在國際媒體與期刊上發布支持台灣的論述。

趙怡翔指出，這也不是第一次柯文哲吃葛來儀豆腐，從在2019年與葛來儀會談後放話說自己受邀參訪美國智庫（後來被葛來儀否認），到隔年說葛來儀是綠營側翼（她接待的國民黨團可能比民進黨還多），直到現在，明明是自己先超譯葛來儀的公開談話，又說出「誰理你啊」這種失禮言論。

趙怡翔認為，無論從英國訪賓的「破銅爛鐵」事件、在外媒上說出「殖民越久越進步」的話語，到更誇張的600萬人遭屠殺是「猶太人最大宣傳」、台灣漁民不要釣魚台主權只是要捕魚，到誤稱日本政治派系並與智庫學者吵架，我相信這都不應是台灣未來外交工作的走向。

像這樣的隨心所欲、隨口發言的作風，在國內政治或許能得利，但對於台灣的複雜外交處境，真的無幫助。

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