柯文哲嗆葛來儀「誰理你啊」　趙怡翔：爆走式外交毫無幫助

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趙怡翔指出，八年前英國交通部次長克拉瑪爵士（Baroness Kramer）訪台拜訪柯文哲時，致贈一個木頭盒子裝置的英國上議院懷錶。這份禮物僅由議員身份才可取得，是台灣與英國國會關係的友好象徵。
豈料，柯文哲會後笑稱，不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」。這位當年是歷年來最高層級訪台的英國官員，卻事後聲明表示，其實在英國懷錶禮物是珍貴的，但也對此事件感到很抱歉。
趙怡翔說，當年柯文哲是新手市長，即便立刻有外交官員及民代評論此番說詞非常失禮而且不得體，但也有人認為過去身為醫生的柯文哲不清楚國際禮節，較少機會與外賓互動，可以多觀察是否會改進。
但相隔八年，柯文哲已經擔任兩任台北市長，現在也是民調排第二的總統候選人，卻對國際上的基本禮儀依然陌生，對外交工作仍然一頭霧水。柯文哲的「爆走式」外交持續上演中。
趙怡翔表示，先不論葛來儀是台美關係上的重要學者以及美國國務院諮詢的對象，她畢竟也是台灣的長期友人，數十年來都會經常與藍綠互動，從馬英九到蔡英文都會晉見，並經常在國際媒體與期刊上發布支持台灣的論述。
趙怡翔指出，這也不是第一次柯文哲吃葛來儀豆腐，從在2019年與葛來儀會談後放話說自己受邀參訪美國智庫（後來被葛來儀否認），到隔年說葛來儀是綠營側翼（她接待的國民黨團可能比民進黨還多），直到現在，明明是自己先超譯葛來儀的公開談話，又說出「誰理你啊」這種失禮言論。
趙怡翔認為，無論從英國訪賓的「破銅爛鐵」事件、在外媒上說出「殖民越久越進步」的話語，到更誇張的600萬人遭屠殺是「猶太人最大宣傳」、台灣漁民不要釣魚台主權只是要捕魚，到誤稱日本政治派系並與智庫學者吵架，我相信這都不應是台灣未來外交工作的走向。
像這樣的隨心所欲、隨口發言的作風，在國內政治或許能得利，但對於台灣的複雜外交處境，真的無幫助。