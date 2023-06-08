新北市府爆性騷案　男員工申訴遭同性主管上下其手

中和墓園子孫組自救會控訴墓地被剝兩次皮　新北市府：已介入協助

▲新北市議員戴瑋姍與張錦豪陪同中和區私立春秋墓園自救會上百位成員召開記者會，控訴墓地被剝兩次皮，呼籲新北市政府應協助讓往生者順利入葬。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲新北市議員戴瑋姍與張錦豪陪同中和區私立春秋墓園自救會上百位成員召開記者會，控訴墓地被剝兩次皮，呼籲新北市政府應協助讓往生者順利入葬。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議員戴瑋姍與張錦豪今（8）日陪同中和區私立春秋墓園自救會上百位成員召開記者會，針對墓地的經營權糾紛，指控新經營者介入後，除了以鐵皮或鐵絲封住及有黑衣人在場巡邏監視外，甚至要求支付使用費及管理費60萬至200萬不等的費用，等於墓主必須花錢買兩次墓地費用，對此上百位墓主組成自救會，控訴當初相信政府公信力才花錢購買，控訴40年前買的房子，現在新的接手管理公司要求再付一次，如此合理嗎？對此，新北市政府殯葬管理處表示，此為前經營者、墓主與地主間的土地糾紛，已介入協助。

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戴瑋姍表示，位於中和的「春秋墓園」在1973年成立，是經營超過40年也曾被新北市政府列為優良示範墓園，墓主在取得永久使用權後，將先人葬於墓園內，直到2020年由另一家公司向新北殯葬處取得經營權，改名為「龍陵紀念墓園」後，便在今年於墓地張貼公告「若佔用墓地將依法提告」，同時將墓園管理室以鐵皮封住，墳墓也以鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，讓子孫難以順利祭拜先人，甚至還在墓主前往掃墓時，派黑衣人全程盯哨，質疑這樣行徑惡劣的問題業者，手段如同黑道危害市民，怎能有資格取得經營權？呼籲殯葬處重新評估該業者是否具經營資格，必須主動協助受害墓主，不該讓惡質業者乞丐趕廟公。

▲新北市議員戴瑋姍指出新的經營公司將墓園管理室以鐵皮封住，墳墓也以鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，讓子孫難以順利祭拜先人。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲新北市議員戴瑋姍指出新的經營公司將墓園管理室以鐵皮封住，墳墓也以鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，讓子孫難以順利祭拜先人。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
張錦豪說到，墓主原先已花錢購買墓地永久使用權，該公司竟又向墓主索討60萬至200萬不等的使用費，墓主們根本無力負擔，根本是剝市民兩層皮；也有墓主想將先人骨骸遷墓園，卻又被道環要求支付28萬的遷葬費，用各種名目變相收取費用，甚至有墓主接獲電話恐嚇，若不在期限內付錢，就要挖開祖先的墳墓，讓墓主擔心得睡不著覺，質疑業者根本是在斂財。

▲新北市議員張錦豪指出墓主花錢購買墓地永久使用權，新經營公司竟又索討60萬至200萬費用，墓主們無力負擔，根本是剝市民兩層皮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲新北市議員張錦豪指出墓主花錢購買墓地永久使用權，新經營公司竟又索討60萬至200萬費用，墓主們無力負擔，根本是剝市民兩層皮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
自救會主委蔡先生說到，園內尚有超過100座墓穴預留空位，該公司多次阻止往生者入葬，導致只能先行火化，無法完成與先人合葬的遺願，讓墓主非常自責；強調從公文及網站都可看出，春秋墓園從台北縣政府時期至今，一直列為合法私立公墓的名單中，墓主基於市府公信力才選擇春秋墓園，何來非法佔用土地之說，希望市府能協助，讓往生者順利入葬。

殯葬管理處表示，私立春秋墓園內共有64筆土地，有糾紛部分約占墓園內35％土地，由於目前該墓園經營業者非有爭議糾紛的土地所有權人，無權排除土地上面現在已埋葬的墳墓或對墓主求償；對此也已函請該公司先行停止販售該墓園墓地，僅可做維護墓園安全、清潔及內部行政等維持現狀的管理。 

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