中和墓園子孫組自救會控訴墓地被剝兩次皮 新北市府：已介入協助
新北市議員戴瑋姍與張錦豪今（8）日陪同中和區私立春秋墓園自救會上百位成員召開記者會，針對墓地的經營權糾紛，指控新經營者介入後，除了以鐵皮或鐵絲封住及有黑衣人在場巡邏監視外，甚至要求支付使用費及管理費60萬至200萬不等的費用，等於墓主必須花錢買兩次墓地費用，對此上百位墓主組成自救會，控訴當初相信政府公信力才花錢購買，控訴40年前買的房子，現在新的接手管理公司要求再付一次，如此合理嗎？對此，新北市政府殯葬管理處表示，此為前經營者、墓主與地主間的土地糾紛，已介入協助。
記者吳嘉億／新北報導
戴瑋姍表示，位於中和的「春秋墓園」在1973年成立，是經營超過40年也曾被新北市政府列為優良示範墓園，墓主在取得永久使用權後，將先人葬於墓園內，直到2020年由另一家公司向新北殯葬處取得經營權，改名為「龍陵紀念墓園」後，便在今年於墓地張貼公告「若佔用墓地將依法提告」，同時將墓園管理室以鐵皮封住，墳墓也以鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，讓子孫難以順利祭拜先人，甚至還在墓主前往掃墓時，派黑衣人全程盯哨，質疑這樣行徑惡劣的問題業者，手段如同黑道危害市民，怎能有資格取得經營權？呼籲殯葬處重新評估該業者是否具經營資格，必須主動協助受害墓主，不該讓惡質業者乞丐趕廟公。
張錦豪說到，墓主原先已花錢購買墓地永久使用權，該公司竟又向墓主索討60萬至200萬不等的使用費，墓主們根本無力負擔，根本是剝市民兩層皮；也有墓主想將先人骨骸遷墓園，卻又被道環要求支付28萬的遷葬費，用各種名目變相收取費用，甚至有墓主接獲電話恐嚇，若不在期限內付錢，就要挖開祖先的墳墓，讓墓主擔心得睡不著覺，質疑業者根本是在斂財。
自救會主委蔡先生說到，園內尚有超過100座墓穴預留空位，該公司多次阻止往生者入葬，導致只能先行火化，無法完成與先人合葬的遺願，讓墓主非常自責；強調從公文及網站都可看出，春秋墓園從台北縣政府時期至今，一直列為合法私立公墓的名單中，墓主基於市府公信力才選擇春秋墓園，何來非法佔用土地之說，希望市府能協助，讓往生者順利入葬。
殯葬管理處表示，私立春秋墓園內共有64筆土地，有糾紛部分約占墓園內35％土地，由於目前該墓園經營業者非有爭議糾紛的土地所有權人，無權排除土地上面現在已埋葬的墳墓或對墓主求償；對此也已函請該公司先行停止販售該墓園墓地，僅可做維護墓園安全、清潔及內部行政等維持現狀的管理。