法比歐與老婆Desiree首次同台！爆「不想生第二胎」原因曝光了
「台灣女婿」法籍藝人法比歐今（8）日帶著老婆Desiree現身Häagen-Dazs記者會，這是他與老婆首次公開同台，也是Desiree首次出席活動。法比歐受訪時透露從小就受到父母影響，時常做一些很浪漫的事情，像是準備早餐、晚餐、蠟燭以及買花等，都是很基本的事。而女兒去年11月出生，他每天也會特地早起，就為了能與女兒有更多相處的時間，但是卻也透露目前沒有想生第二胎，原因也隨之曝光。
記者郭佩蓉/台北報導
法比歐今日帶著老婆一同現身BELLAVITA，Desiree穿著一席深V白色小禮服，氣質又優雅，身材恢復得相當良好。法比歐也透露老婆的「台式浪漫」，老婆會注意他每天的狀況，像是累不累，又或是照天氣幫他選擇衣服，非常貼心。至於女兒比較像誰？法比歐則笑說一半一半，現在才幾個月，也不太知道女兒個性，但是很活潑很喜歡笑，也熱愛戶外活動，「這個比較像爸爸」。
不過因為女兒出生以來都是自己帶，讓法比歐坦言與另一半相處的時間確實變少了，不過比起與老婆相處的時間變少，他還是不想錯過女兒成長的過程，每天都會特別早起陪伴女兒，一直到中午都是由他來負責照顧女兒，下午才會給老婆帶，晚上則是兩人一起，「現在我們覺得最幸福的事是可以一整天看到女兒， 然後好好享受這些時刻，因為小朋友長大得太快了，她現在7個月，可是已經像一個小女生 」。
最後，法比歐被問到是否還想生第二胎時，直回「我覺得不會」，雖然老婆想要，但他認為如果要再生第二胎，時間又變得更少，他希望自己能把時間都給女兒和老婆，現在真的沒有考慮，不過也沒把話說死，「但是說不定，明年會覺得，我太想念有寶寶的感覺，現在就是專注在女兒身上」，也表示希望可以在家庭與工作中找到一個平衡點。