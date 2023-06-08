今日廣場》袁俊偉／中福經營權爭奪戰　小股東權益誰人顧

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中福國際為何遭證交所停止股票交易，主因就在於陳建等人長期以來無心經營、嚴重侵害兩萬多名小股東的權益，更在今年三月底提交不實財報，才會被簽證會計師認定有重大疑義，並且出具「無法表示意見」報告，才會害中福公司又一次被停止交易，也被主管機關於4月13日勒令必須在20天內重編財報。結果，中福一拖再拖，至今沒有交出合法合規的財報，這段時間兩萬多名小股東的損失，該由誰來負責？
更誇張的是，這段期間內原本的簽證會計師德昌聯合會計師事務所竟然也在5月19日宣布「終止委任」，中福缺少簽證會計師的「空窗期」長達近兩週，即便換上新任會計師後也必須重新交接、作業，異常情形搞得人心惶惶。當小股東在股東常會上詢問董事長陳建「是否保證不會讓公司下市」時，陳建竟然不願承諾，讓人不得不懷疑，此舉根本就是故意要讓中福公司下市、奪產圖謀私利。中福小股東之間瀰漫著「下市恐慌」，就怕畢生心血全泡湯了，內心煎熬可想而知。
陳建等人故意用一紙財報「卡死」中福、不讓中福恢復交易，刻意在股東常會前委託律師發函給福興公司，宣稱中福的簽證會計師「德昌聯合會計師事務所」特地要求中福公司大股東福興公司必須提供「無保留意見」的會計師簽證報告，不然會計師無法進行簽證。之後陳建又在股東常會上，對著台下股東公然指責因為福興公司財報問題，才會導致會計師無法進行中福財報簽證，中福因此無法恢復交易，把所有停牌、瀕臨下市的責任，全都推到大股東福興公司身上。但事實上，福興公司早已提前在五月底提供自結報表給中福公司；從法規層面來看，也沒有要求被投資公司一定要提供「無保留意見」查核簽證報告，會計師也能進行財報簽證。陳建的說法根本是一派胡言，面對福興公司代表在股東會上的詢問，也閃躲不回應，直接當作沒聽見，是心裡有鬼，還是擔心東窗事發後的法律責任？
福興公司已在7日發表正式聲明，把整起事件的來龍去脈釐清，也將對中福董事長陳建、總經理陸榮木及簽證會計師事務所涉案人員等人的不法行為提出法律訴追及求償，希望主管機關及檢調機關應依法辦理、勿枉勿縱，讓受害的中福股東們能夠不會成為陳建等人貪婪下的犧牲品。
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