「2023桃園閩南文化節」10日登場　5大活動邀民眾感受閩南文化

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張善政表示，今年活動包括6月10日由「藝閣vs踩街」揭開序幕，40隊藝閣隊伍將在八塊厝民俗藝術村及大湳街區熱鬧踩街；6月17日辦理「桃園閩南文化發展論壇」；6月18日舉辦富有閩南文化特色的「總舖師辦桌」；6月24日至25日首次舉行「桃園國際龍獅邀請賽」；7月1日至2日活動壓軸自製大戲「鬥陣III」等，張善政也邀請全國朋友一同前來體會桃園閩南文化的珍貴。
張善政提到，去年「鬥陣II」拿下國際Muse Creative Award 活動類金獎，今年「鬥陣Ⅲ」再度結合傳統技藝，邀請景福宮、大溪民俗技藝協進會、五洲桃興閣掌中劇團等團體共同演出，歡迎桃園鄉親及全國朋友一起來欣賞。
文化局長邱正生表示，桃園閩南文化節邁入第12年，今年系列活動包括6月10日「藝閣vs踩街」將由社區、學校、宮廟組成40隊藝閣隊伍踩街競技，並分為傳統組及創意組進行競賽，打造屬於桃園的閩式嘉年華；6月17日「桃園閩南文化發展論壇」規劃邀請超過30位專家學者、業界年輕代表等，針對傳統工藝文創、表演藝術、語言推廣、信仰節慶、飲食起居等深入探討，作為持續深化閩南文化研究及業務推動的參考。
邱正生說明，6月18日的「總舖師辦桌」是民眾每年引頸期盼的活動，今年以「入新厝」為主題，徵選5組特色總舖師端出拿手料理；桃園首次辦理的「桃園國際龍獅邀請賽」則於6月24日至25日於桃園陽光劇場登場，邀請11隊來自亞洲各國的優秀舞龍舞獅隊伍齊聚桃園、交流競技。
邱正生說，7月1日至2日的活動壓軸自製大戲「鬥陣III」，是傳統特色技藝團隊共同匯演的盛宴，今（112）年將結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等元素，邀請景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館、許效舜、柯大堡、藝想台灣劇團、戊己劇團、大甲福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀幫、台北武安金獅團、台灣特技團等一同出演，誠摯邀請民眾前來感受桃園閩南文化的精采魅力，更多活動資訊可至「2023桃園閩南文化節」官網（網址：https://www.tycminnan.com.tw/about.html）查詢。